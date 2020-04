Costarelli, enojado en Twitter: "En Mendoza las condenas se cumplen"

El legislador radical decidió decantarse por la "red del pajarito" para aclarar una versión que circula asegurando que algunas personas privadas de la libertad podrían pasar a cumplir condena domiciliaria.

El 21 de marzo, Xumek -una organización que defiende los derechos humanos- presentó un habeas corpus colectivo para solicitar que se contemple la situación de todas las personas privadas de la libertad en Mendoza, considerando que la pandemia de coronavirus implica un gran riesgo para estos ciudadanos.

El radical aseguró que este pedido no se ha contemplado, debido a que no es una medida que se pueda tomar: "los presos no van a salir. Además, el gobierno provincial ya les está garantizando las medidas de seguridad e higiene preventivas para pasar la cuarentena en las cárceles", afirmó desde su oficina.

Por otro lado, Costarelli defendió el accionar de la policía de Mendoza, debido a que en las redes sociales están circulando videos en los que, entre otras cosas, se trata de “viejos” a los efectivos. "En medio de la pandemia que estamos afrontando y en el transcurso de la cuarentena la labor de la fuerzas de seguridad está siendo impecable y se está trabajando con mucha responsabilidad y compromiso”, expresó.

1. EN MENDOZA NINGÚN PRESO SERÁ LIBERADO DEBIDO AL CORONAVIRUS. En Mendoza las condenas se cumplen.



En contextos tan sensibles como el que estamos viviendo es necesario aclarar los hechos y no dejar que se tergiverse la información para generar aún más malestar en la ciudadanía. — Diego Costarelli (@diegocostarelli) April 3, 2020

2. La Asociación Xumek presentó un habeas corpus para que los penales tengan en cuenta los derechos de las personas privadas de su libertad, pero eso no significa que se vaya a liberar presos ni que se vaya a dar prisión domiciliaria como “beneficio”. — Diego Costarelli (@diegocostarelli) April 3, 2020

3. Se ha intentado desprestigiar a la Policía de Mendoza poniendo en duda su accionar.

Pero para opinar hay que tener datos. Ya hay 2.324 imputados por violar la cuarentena y bajó un 65% la delincuencia en Mendoza. — Diego Costarelli (@diegocostarelli) April 3, 2020

4. La fuerza se ha recargado en un 50%. Normalmente, en cada turno hay unos 2.000 efectivos de manera operativa, ahora hay 3.500 custodiando las calles y trabajando en la prevención general. — Diego Costarelli (@diegocostarelli) April 3, 2020

5. Al incumplimiento del aislamiento le corresponde una pena de 6 meses a 2 años de prisión (según lo estipulado en el artículo 205 del Código Penal). Y en Mendoza se castiga a quien no cumple la ley. — Diego Costarelli (@diegocostarelli) April 3, 2020