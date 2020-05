La Reina de la Vendimia se pronunció respecto a la polémica de la prisión domiciliaria para presos de riesgo por la pandemia

Hoy, jueves 30 de abril de 2020 a las 20 horas se convocó un cacerolazo en todo el país en rechazo a la medida de prisión domiciliaria para personas privadas de la libertad de riesgo en cuanto a la posibilidad de contraer coronavirus en las penitenciarías.

La propuesta fue salir a balcones, patios, ventanas y jardines a mostrar el descontento a través del característico ruido, siempre respetando la cuarentena.

Muchos famosos se unieron a esta consigna, y otros expresaron su descontento con la medida con otras iniciativas. El colectivo "Actrices Argentinas" repudió el accionar del juez Víctor Violini y en un comunicado firmado por muchas "famosas" se expresó en contra de otorgar este beneficio a asesinos, violadores, abusadores, acosadores, o condenados por violencia familiar o de género.

En Mendoza, Mayra Tous -Reina Nacional de la Vendimia 2020- también brindó su opinión en exclusiva en una charla con MDZ, en vivo por Instagram.

"A mi me parece que no podemos defender a gente que ha cometido un delito, bajo ninguna forma. En este caso, en el que vivimos una pandemia, tenemos que poner todas las 'pilas' en que haya recaudos y que tengan todas las medidas básicas para higienizarse y poder tener protección, porque lógicamente son seres humanos", expresó Mayra. "Pero no podemos defender esto, no podemos crear un miedo en la sociedad, crearle miedo a la mamá de una chica que asesinaron", siguió la tupungatina, poniendo un ejemplo.

"Me parece innecesario siquiera que esté planteada esta discusión. Es muy triste, debe ser muy difícil como familia de alguien que logró quizás después de muchos años -porque sabemos que la justicia de nuestro país tarda mucho en actuar- meter a un culpable en la cárcel y que hoy lo saquen por un supuesto contagio", opinó la joven mendocina.

Cabe destacar que durante el vivo con MDZ, los oyentes y espectadores que estaban conectados avalaron absolutamente las palabras de Tous, con comentarios y aplausos. "Es algo inconcebible. Estoy totalmente de acuerdo con la opinión de Mayra", fue uno de los primeros en aparecer. "Lo que hay que hacer es que se les brinden las condiciones necesarias de cuidado dentro de los penales. Pero bajo ningún punto de vista, que salgan. Es inseguro", expresó otro.

"En vez de esto, veamos de que forma se pueden implementar medidas para que ellos estén protegidos, pero en el lugar que les corresponde", cerró la opinión Mayra.

En la charla, que podrás escuchar en forma completa mañana en MDZ Online, la joven también habló sobre este particular momento que le toca vivir en el que no puede realizar sus tareas de promoción en forma tradicional, contó cómo es su día a día en cuarentena, opinó sobre la escalada de casos de violencia de género, y hasta recomendó series que le gustan.