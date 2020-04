Sergio Berni, contra las excarcelaciones: "¿El Estado les va a pagar el IFE para que no roben?"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que liberar presos por "la excusa del coronavirus" es un error y que la sociedad y el Estado deben buscar "alternativas" para que no suceda. "Si usted libera al preso, ¿de qué va a vivir? ¿El Estado le va a pagar el IFE para que no robe durante su estadía en el domicilio?", criticó Berni en diálogo con Viviana Canosa.

El funcionario agregó que se debe discutir claramente sobre "las políticas criminales, cuál es el sentido del sistema penitenciario, qué vamos a hacer con todos los detenidos que tenemos y cómo los vamos a reinsertar en la sociedad". El funcionario reconoció que en esa materia "llevamos años de fracaso".

"Este no solamente es un problema de la Justicia, es mucho más profundo. Hay que hacer reformas estructurales. Siempre estamos discutiendo pero no hay ninguna alterativa. ¿Qué cambió en los últimos 10 años? Nada", añadió Berni. Y completó: "El que está detenido no está ahí porque sacó un boleto de mala suerte, está ahí porque violó la ley. Los jueces tienen que tener sentido común para entender que están ahí por violar la ley, y el servicio penitenciario tiene que cumplir su función".

Hablamos con Viviana Canosa por #ElNueve sobre el #coronavirus, la #seguridad y la situación de los detenidos en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/UUlCryroNG — Sergio Berni (@SergioBerniArg) April 29, 2020

Berni consideró que "no es eficiente, sino contraproducente", otorgar prisión domiciliaria a los presos, postura apoyada por el presidente Alberto Fernández y una amplia gama de políticos del Frente de Todos.

Por último, el funcionario bonaerense reconoció que "la condición de delincuente no quita la condición de ser humano, y por lo tanto hay que tratarlo como tal", pero aseguró que "para tratarlo como tal hay que reeducarlo, y si nosotros no generamos las reformas del tema penitenciario, la reeducación del delincuente queda sin efecto".

"Si queda sin efecto, su condena fue totalmente innecesaria, fue en vano y fue tiempo y recurso que perdió el Estado. Si usted libera al preso, ¿de qué se va a sostener? ¿el Estado le va a pagar el IFE para que no robe durante su estadía en el domicilio?", cerró Berni.