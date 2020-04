Recalculando: las complicaciones que traen las salidas según el DNI

La decisión del Gobierno de reordenar todas las salidas según la terminación del DNI llegó de manera intempestiva y por eso puede traer algunas complicaciones para la vida cotidiana tal como estaba organizada.

Desde hoy, según establece el Decreto firmado por el gobernador Rodolfo Suarez, las salidas para comprar estarán autorizadas según la terminación del DNI: lunes, miércoles y viernes quienes tengan documento terminados en 1, 2, 3, 4 y 5; y martes, jueves, sábados para los que terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. El domingo se divide por horarios.

Sin promociones. Los bancos tienen promociones de descuentos en supermercados, pero se aplican en días específicos. Ahora, para poder acceder habrá que tener suerte. Es que las personas a las que no les coincida la posibilidad de salir según la terminación del DNI con el día que su banco tiene descuentos, no podrá acceder. En los supermercados analizan cómo hacer porque los días de promociones son de mayor consumo.

Bancos y servicios. La otra consideración que no está estipulada tiene que ver con los días de cobro para jubilados en los bancos y los turnos que dan las entidades bancarias. Esas entidades se manejan con reglamentaciones del Banco Central. Al ser considerado un servicio podrían ir, sobre todo los jubilados que tienen estrictos días de para poder cobrar.

Pago de facturas. Algo parecido para con los comercios de cobranzas, que atienden según el número de DNI, pero con una lógica distinta a la elegida pro el Gobierno para las salidas. Esos locales atienden los lunes a quienes tienen DNI terminado en 0 y 1 (no tendrían problemas en salir. Pero los martes se complica: están autorizados para cobrarle a quienes tengan DNI terminado en 2 y 3; pero esos días la Provincia no los autoriza a salir (porque es el turno de los terminados en de 6 a 9 y 0). Los miércoles no habría problemas porque atienden a los terminados en 4 y 5. Los jueves tampoco, porque coincide con el día habilitado por la provincia: 6 y 7. Pero los viernes nuevamente hay conflicto: pueden atender a quienes tengan DNI terminados en 8 y 9, pero la Provincia autoriza a salir a quienes tienen documento de entre 1 y 5.

¿Quién lo exige?. Otra duda que surgió es quién va a controlar. Es que los comerciantes no tienen autorización para pedir el DNI. Si bien cuando se hace una transacción con tarjeta se puede pedir esa documentación, eso ocurre cuando el ticket ya se marcó. Por eso en los propios comercios analizan si es legal o no restingir las ventas o pedir los documentos.

Coincidencias. Otra posible coincidencia es que en una familia todos pertenezcan al mismo grupo de terminación del DNI. En ese caso, explican desde el Gobierno, tendrán que organizarse para "hacer todo el mismo día".