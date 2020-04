Escrachan a una concejal por irse de fiesta en cuarentena

La concejala Micaela Gabatier Da Silva, de la localidad chaqueña de Colonia Benítez, debió salir a pedir públicamente disculpas tras haber sido escrachada en la redes sociales para haber roto la cuarentena obligatoria para participar de una fiesta a la que minimizó asegurando que se realizó en su “ámbito familiar”.

La situación de la política no pasó inadvertida para la localidad que representa ya que se produjo en medio del asilamiento social que decretó el gobierno nacional en el contexto de la pandemia por el coronavirus.

Incómoda por la posición pública en la que quedó luego de haber transgredido la normativa, la funcionaria realizó un descargo en su cuenta de Facebook para aclarar las características del evento que la colocó en el centro de la polémica.

Así se disculpó públicamente

El siguientes es el texto completo del descargo de Gabatier Da Silva:

Les contesto a través de este medio a los mal intencionados, jamás me burlaría de la gente y muchas personas que me conocen lo saben, así como también saben que me pongo al frente de los problemas y que las soluciones no lleguen muchas veces es por falta de respuesta de nuestros funcionarios. Fui la primera concejala que se sumó a una manifestación en la ruta para acompañar por el pedido de una doctora. Voy a luchar siempre por la gente del Barrio. Ayer recibí a los pescadores que se vinieron a manifestar por la mercadería que el intendente dijo en la radio que yo tenía. Y no era cierto. Me rompieron el vidrio de mi casa por la mañana y me cascoteaban con ondas, y de esto está enterado el gobernador porque le mande msj mientras llovían piedras.

Yo no tengo la libertad de gestionar sola por pedido de mi intendente, esa es la verdad.

Pido mil disculpas por las fotos.

Con respecto a lo que hablaron de enfermedad, tengo un virus en mi sangre desde que nací, y se llama CITOMEGALOVIRUS, eso es todo no estoy enferma de gravedad. Me encuentro en mi casa con el total apoyo de mi familia.

Soy una mujer joven muy liberal estamos en el siglo XXI agradezco a mis padres la libertad que siempre me dieron, una lástima que el machismo tanto en hombres como en mujeres este a flor de piel todo el tiempo, no podes usar esa ropa no podes compararte así no podes... no podes... no podes... Todo el tiempo estoy expuesta a las críticas por SER MUJER Y JOVEN, y tengo otros pensamientos más liberales, y a mí un puesto político no me cambia.

La mayoría de nuestra comunidad vive directa e indirectamente de la pesca y está siendo muy afectada por la situación que estamos viviendo con la pandemia y no somos ajenos, pido mucha fuerza esperanza y fe por todas aquellas personas que no están trabajando, espero esto termine pronto y todo vuelva a la normalidad para que todos los pescadores vuelvan a pescar, yo sé que toda esta situación hace que estemos nerviosos.

En ningún momento tuve la intención de burlarme ni mucho menos, yo me caracterizo por ser así y si a alguien que no creo ofendí reitero mis disculpas.

Vuelvo a pedir disculpas a la gente que confió en mí por las fotos que son un ámbito familiar y me encuentro en mi casa a disposición de mi gente para acompañarlos siempre para cuando me requieren.