Rodolfo Suarez estableció salidas diarias según la terminación del documento

El gobernador Rodolfo Suarez explicó cómo continuará la cuarentena obligatoria en Mendoza. Antes, se reunió con el comité científico y dialogó con los intendentes de la provincia para avanzar en la implementación de medidas preventivas.

En concreto se anunció cómo se implementarán las salidas de una hora habilitadas por la Nación y que Mendoza aplicará de manera escalonada. También avanzaron junto a los intendentes en qué actividades permitir en los departamentos menos poblados de la Provincia.

"El decreto emitido por Alberto Fernández tiene valor de ley y es aplicable en todo el territorio del país. El mismo delegó facultades en los gobernadores respecto de las actividades que se puede realizar en cada provincia", comenzó diciendo Suarez.

"Las decisiones que tomamos y llevaremos adelante tienen que ver con el buen comportamiento que hemos tenido todos. El cumplimiento de la cuarentena en Mendoza ha sido muy bueno y en esa plena confianza que tenemos con los ciudadanos tomamos las decisiones, que son tres fundamentales", añadió el Gobernador.

En cuanto a esas decisiones, Suarez dijo que la primera es permitir en toda la provincia que las personas puedan salir a dar paseos al aire libre tal cual dijo el presidente Alberto Fernández. Pero, esos paseos se tendrán que hacer bajo algunas condiciones.

"El período máximo será de 60 minutos, con horario límite de las 19 horas, con distanciamiento social y sin necesidad de utilizar transporte público o vehículo, es decir, en la proximidad de su casa. Además, todas las persona deberán llevar su DNI, porque la medida será para la mitad de la población algunos días y para la otra mitad los otros días", informó Suarez.

En ese sentido, explicó que las personas con DNI finalizados 1, 2, 3, 4, 5 podrán salir lunes, miércoles y viernes, mientras que los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0, podrán salir martes, jueves y sábados. En cuanto a los domingos, por la mañana de 8 a 13 horas los documentos del primer grupo y a la tarde, de 14 a 19 horas, los del segundo grupo.

Además, el Gobernador aseguró que los paseos se pueden hacer acompañados por una persona, "en lo posible que sean convivientes y que coincidan con el número del DNI".

En el caso de los niños, si son familias numerosas, se puede llevar a más de un hijo y no es necesario que coincida la terminación del documento. Pero, habrá requisitos: en ningún momento podrán detenerse en la vía pública y deberá haber distanciamiento social de dos metros.

Por otra parte, Suarez confirmó que sigue vigente la utilización obligatoria del tapabocas y las recomendaciones de protección habituales.

"También incorporaremos paseos de mascotas en estas circunstancias, que puedan salir a pasear, con la obligación de llevar los recipientes para levantar las heces en la vía pública".

Para quienes no cumplan, habrá sanciones. Las mismas serán de $5.000 en caso de no respetar el número del DNI y otros $5.000 en caso de que no lleven los recipientes para las heces de las mascotas. Esas multas, explicó el jefe provincial, se acumularán a las sanciones municipales.

Por otra parte, el Gobierno provincial tendrán la posibilidad de restringir las salidas en caso de que las condiciones climáticas no sean favorables, en caso de que haga mucho frío o corra viento zonda.

La medida es sumamente provisoria. Durará solamente 7 días y luego de los informes de seguridad y salud, veremos si se continúa otros siete días. Depende del buen comportamiento de los ciudadanos.