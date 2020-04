Reclamo de abogados por falta de ayuda de parte de la Caja Forense

Los abogados de Mendoza reclaman por lo que consideran una actitud "poco solidaria" de la Caja Forense, el organismo que administra los recursos previsionales de esos profesionales. Es que la Caja no autorizó el retiro de fondos y no ha lanzado, según denuncian, ningún tipo de ayuda económica para los abogados en medio de la crisis. Esa profesión no ha sido exceptuada de la cuarentena y por eso no han podido ejercer hasta ahora.

Los abogados no pueden ir a sus estudios, ni a tribunales, ni reunirse con sus clientes. Eso ha generado una merma en la actividad y los ingresos. Desde el Colegio de Abogados cuestionaron a la Caja Forense y enviaron una nota para pedir que se retracten de su presentación judicial para "impedir el libramiento de fondos hasta que se efectivice el pago de los aportes". Ese organismo recauda y administra los aportes previsionales de todos los abogados de Mendoza.

En el escrito el Colegio considera que en este momento de crisis por el aislamiento obligatorio la Caja "actúa en perjuicio de los intereses de los profesionales del Derecho que están impedidos de procurar su sustento diario".

Pero además, aseguran que los intereses patrimoniales de las instituciones "no pueden prevalecer sobre la solidaridad y justicia especialmente en estos momentos y se les reitera el pedido de adoptar medidas de alivio para sus afiliados que resultan indispensables en este momento de emergencia sanitaria". El Colegio sí lanzó una línea de ayuda económica para los abogados que están afectados por la crisis.

A continuación compartimos la nota completa.