El Poder Legislativo siempre tiene que funcionar

Por Juan Carlos Jaliff / Senador, presidente provisional del senado

Cuando el Poder Ejecutivo Nacional dictó el DNU 297/2020, por el cual se establecía el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, el Vicegobernador, Mario Abed, me llamó y me transmitió la idea de hacer sesiones de las cámaras legislativas online o a distancia por videoconferencia ya que según la nueva disposición no podíamos reunirnos presencialmente. Que existían las herramientas tecnológicas seguras y necesarias con ese fin. Me consultaba sí, según mi opinión, esa posibilidad era viable constitucionalmente. Le contesté que lo iba a analizar, inmediatamente recordé que había un artículo en nuestra Constitución que hablaba al respecto.

Efectivamente era el artículo 85, y ahí precisaba que deben funcionar en la Capital de la Provincia y en el recinto de la legislatura. Pero los sabios constituyentes de la Convención que la dictó, agregaron una excepción (que no tiene la Constitución Nacional); permitiendo que cuando no pudieran reunirse allí “por causa grave”, con aprobación de las mismas, lo hicieran en otro punto. Obviamente no podían haber previsto en 1916 que ese impedimento se trasladaba a todo el territorio, ni la existencia de las tecnologías actuales, por eso y por analogía es que son viables constitucionalmente. Además está estipulado en los Reglamentos Internos de ambas Cámaras, según el artículo 91 de la Constitución Provincial.

Aquí está la cuestión fundamental, ellos para preservar la institucionalidad de la Provincia, establecieron que siempre debía funcionar el Poder Legislativo, aún en “causas graves”. Vaya si la Pandemia es una causa grave. Acá es necesario recordar una cuestión que es consecuencia de ello: no hay decretos de necesidad y urgencia en su texto. Aquellos hombres era celosos de los valores de la institucionalidad y sabían que a pesar de la emergencia, por más grave que ésta fuera, la democracia debía actuar en pleno y con limites al accionar a cada unos de los estamentos del Estado. Funcionando los tres poderes.

Se decidió por unanimidad que @JCJaliff continúe como presidente Provisional del Senado y que el justicialista @AdolBermejo siga en la Vicepresidencia de la Cámara Alta. También designaron a @RolandoBaldasso (Pro) como vicepresidente primero.#SesiónOnLine #MartesDeSesión pic.twitter.com/thWQqiRm1n — Cámara Senadores de Mendoza (@senadomendoza) April 21, 2020

Con estos antecedentes, los Presidentes de ambas Cámaras, Mario Abed y Andres Lombardi, convocaron y comunicaron la propuesta a sus comisiones de Labor Parlamentaria, integradas por los Presidentes de todos los bloques. Entonces, analizando y debatiendo los fundamentos de este planteo, el oficialismo y la propia oposición, inmediatamente expresaron su acuerdo y su voluntad de sesionar usando las denominadas plataformas TICs adecuadas y que permitan su desarrollo. Así, como estaban en sesión permanente, las máximas autoridades de las Cámaras dictaron sendas resoluciones (Nº 93/20 y 22/20) ad referéndum, convocando a sesión bajo esta modalidad, las que fueron aprobadas por unanimidad.

Siempre deben sesionar

En definitiva lo que las autoridades de las Cámaras y los Diputados y Senadores, de todos los bloques del oficialismo y la oposición han pretendido, con el funcionamiento a distancia, es cumplir con el espíritu y la determinación de los que redactaron nuestra Carta Magna. EL PODER LEGISLATIVO SIEMPRE TIENE QUE FUNCIONAR, junto a los otros poderes.

Si la Legislatura de Mendoza se ha caracterizado por funcionar regularmente todas las semanas, incluso en la de las distintas elecciones, también debe hacerlo en estas terribles circunstancias.

Se han ratificado Decretos del Gobernador, que le han dado fuerza de ley a esas disposiciones, respecto a la emergencia por el flagelo del Virus y resoluciones en ese sentido; se han aprobado otras leyes que hacen al funcionamiento normal; los legisladores siguen presentando proyectos; se realizaron la elección y juramento de las nuevas autoridades legislativas para el periodo 2020/2021, todo en el medio de la Pandemia del Coronavirus COVID 19.

El inicio del periodo de sesiones ordinarias y la lectura del mensaje del propio Señor Gobernador del 1 de mayo, se hará de esta manera, aunque en este caso la obligación era darlo por escrito ( Art. 128, inciso 13 C P). Contunde demostración de que las instituciones funcionan a pleno.

Es un momento histórico, durante muchos años se recordara estas circunstancias y ser partícipe de esto en lo personal, y seguramente para los colegas, es impactante. Como lo fue, también, el juramento como Presidente Provisional del Senado desde mi casa.

En mis largos años de actividad política me tocó vivir varias crisis, desde mis funciones en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, pero nunca una situación de estas características; era imposible imaginar que el destino nos iba a poner en este trance, pero son desafíos que tenemos que afrontar. Es una satisfacción que, mientras se discute todavía en otras legislaturas y en el Congreso, acá ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo.

Fuimos los primeros es el país en realizarlo de esta manera. A pesar de lo excepcional del momento, cumplimos nuestra tarea normalmente. No lo digo para que se reconozca, es nuestro trabajo, es nuestra obligación, para esto nos eligió el pueblo de Mendoza. En conclusión, lo manifestamos con el objeto de rendir cuentas.