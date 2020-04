González García retrasa su pronóstico del pico: "Será en junio"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó hoy que "se habla de que el pico de coronavirus en Argentina será en junio" y que "probablemente se trate de un pico chato", pero advirtió que esa situación "va a depender de lo que hagamos en mayo".

Sus nuevas declaraciones evidencian un cambio respecto a los pronósticos que daba a fines de marzo y principios de abril, en los inicios del aislamiento social obligatorio, cuando sostenía que el pico de la curva epidemiológica de la COVID-19 sería en mayo. También contrasta con las estimaciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que prevé un punto crítico en la segunda quincena del próximo mes.

Al evaluar los resultados del aislamiento social obligatorio, el funcionario aseguró que "nos ha ido menos mal que a otros países porque estos días de cuarentena han sido espectaculares en el sentido de que fueron mucho mejores de lo que pensábamos".

González García especificó, en declaraciones radiales citadas por la agencia de noticias Télam, que "estamos saliendo de la primera fase con buenos resultados", agregó que "la cuarentena va a seguir de distinta manera" y "algunas medidas sociales y económicas van a variar según la geografía". "Estoy seguro de que acá vamos a salir bien con menos morbilidad y mortalidad", acotó.

En relación a la estrategia de Argentina frente a la pandemia, apuntó que en el mundo "no hay libreto ni libretista, es mirar para ver qué errores cometen los otros y no repetirlos nosotros". "Nos ha ido menos mal que a otros países, y aunque no quiero cantar victoria, ha sido mucho mejor de lo que creíamos", señaló, y agregó que el comportamiento social "fue extraordinario".

El ministro de Salud aseguró que frente a la crisis sanitaria "se construyó consenso, se habló con todos los sectores y hemos tenido un Presidente que se puso a la cabeza de todo y escucha a todos". En ese sentido, destacó que "están la oposición, los gobernadores y los científicos. Y por eso tuvimos los resultados que obtuvimos".

Por último, González García reiteró que después del 26 de abril "la cuarentena va a seguir y posiblemente sea de otra manera", haciendo alusión a la posibilidad que se implementen distintos grados de aislamiento según el grado de avance de la pandemia en las provincias y municipios.