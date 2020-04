Diputada mendocina insiste para que legisladores se recorten el sueldo

La pandemia ha generado una crisis económica que demanda un esfuerzo de todos los sectores de la sociedad. En este sentido, el gobernador Rodolfo Suarez dispuso que en marzo ningún funcionario gane más de 50 mil pesos, mientras que en abril ha decidido donar el 20% de su salario e invitó a otros funcionarios a que hagan lo mismo. Si bien son muchos los que se anotaron para donar ese porcentaje y destinarlo a la compra de teléfonos celulares para que los reparta la DGE, una diputada ha pedido ir un paso más allá y avanzar en un proyecto de ley para reducir un 30% los sueldos de los legisladores.

"Estimo que la baja de salarios es un gesto mínimo que hay que impulsar desde la clase política. se está desmoronando el mercado y el sector privado y nosotros como conductores somos los primeros que tenemos que solidarizarnos en este sentido", manifestó la diputada del PD Mercedes Llano y afirmó que es hora de abrir el debate sobre las remuneraciones en el Estado y específicamente en el Poder Legislativo.

"Yo he presentado un proyecto que es perfectible pero me parece importante dar la discusión en el ámbito legislativo. Y que no solo afecte las dietas de los legisladores sino de todos los asesores y personal de confianza cuyas remuneraciones están atadas a lo que cobran los diputados", expresó Llano en MDZ Radio.

La legisladora presentó un proyecto en diciembre impulsando un recorte del 30% en los sueldos de legisladores y asesores. "Lo que yo propongo es eliminar el componente que no paga impuestos, aportes ni obra social y que es de 72 mil pesos. Representa un 35% sobre el neto", expresó Llano en Sonría, lo estamos filmando.

"En relación al proyecto entiendo que por la crisis económica y social es un momento más que oportuno para plantear el tema", aseveró la legisladora y remarcó que en este tipo de situaciones son necesarios "gestos muy rotundos y contundentes". "La baja de salarios es un gesto mínimo que hay que impulsar desde la clase política. Se está desmoronando el mercado y el sector privado y nosotros como conductores somos los primeros que tenemos que solidarizarnos en este sentido", aseveró.

La diputada admitió que por este tipo de propuestas algunos colegas la acusan de "bastardear la política" o generar "una crisis de representatividad" pero argumentó que ella entiende todo lo contrario. "Desde mi punto de vista es una manera de reivindicar la política. De prestigiarla. Y no es que sea demagoga sino que es una conducta que he mantenido siempre. Cuando era concejal de Godoy Cruz se propuso aumentar las dietas y yo no lo recibí a ese aumento. Tampoco un ítem de productividad porque entendía que no correspondía porque no había forma de medir esa productividad", manifestó.

"En mi caso particular tengo una opinión especial en torno al nivel del salario de los legisladores. Creo que como representantes del pueblo sabemos y somos conscientes que nuestras dietas están atadas a los vaivenes de la economía. Se supone que nos mueve una vocación de servicio y no intereses de índole material", expresó la diputada.

Según Llano, el sueldo neto de un diputado hoy ronda los 200 mil pesos, de los cuales cerca de 72 mil corresponden a un componente que está exento de impuestos y aportes. "Yo propongo eliminar ese comoponente", subrayó.

Además, adhirió que cada diputado cuenta con unos 47 mil pesos más para realizar contrataciones pero que no hay registro de el uso que le da cada legislador. "Queremos que se haga un registro para tener un diagnóstico de cuál es la estructura de personal en el Cámara", explicó.

En concreto, Llano propone sancionar una ley para reducir un 30% el sueldo de los legisladores eliminando el componente salarial que está exento de aportes. Al reducir el sueldo de los diputados también bajaría el de los asesores, ya que cobran un porcentaje de lo que perciben los integrantes de la Cámara Baja. Y a eso suma la necesidad de tener un registro de contratados para saber la estructura de personal de la Cámara de Diputados.

"Esta situación nos interpela y nos obliga a impulsar reformas de fondo que contribuyan a profundizar la democracia", sostuvo y dijo que se trata de un proyecto que puede ser mejorado pero que sirve para poner el tema en debate.

Según su criterio, un recorte salarial sería una gran muestra para recuperar la credibilidad perdida a la dirigencia política. "A esto le tiene que seguir una ley general de sueldos que ordene el caos que hay a nivel escalafonario. Sucede en la provincia y en la nación porque es una característica muy propia de las democracias más rezagadas. Son pasos iniciales para empezar a ir a fondo con la profesionalización de la función pública. Hay grandes problemas en cuanto a capacidades estatales y es necesario dar el debate público", finalizó.

