Javier Milei: "Alberto Fernández está llevando a Argentina a un desastre"

El economista Javier Milei insistió este lunes con la necesidad de plantear una reforma monetaria y consideró que Alberto Fernández está "llevando a Argentina a un desastre". Lo hizo en MDZ Radio, donde además auguró un panorama económico por demás complicado, incluso con el fantasma de una hiperinflación más presente que nunca para cuando termine la pandemia de coronavirus.

En diálogo con No Tan Millennials, Milei analizó el contexto nacional en el que muchos comercios cerraron sus puertas pero el Estado no frenó los impuestos. Al respecto, expresó: "Ellos no pueden dejar de gastar, pueden dejar en cero tus ingresos, pero ellos no pueden dejar sus privilegios de casta ni dejar de robar, por eso te exigen que pagues los impuestos. Openhaimer lo definía perfectamente: El estado no quiere que produzcas pero quiere que pagues".

En ese sentido, el economista dijo que existen dos tipos de medios: los del mercado y los de la política. Respecto de los medios del mercado, consideró que lo que tratan es de ofrecer el mejor producto, con la mejor calidad y al mejor precio. "¿El de la política cuales son? Robarle el fruto de su trabajo a los que generan recursos en el mercado. Si el mercado deja de funcionar bloqueando ese proceso, no hay impuestos que financien al estado".

"El estado está haciendo cero tus ingresos. El estado te esta arruinando la vida. Producción cero contra emisión, lo que te genera en el fondo es una hiperinflación".

Haciendo una revisión y comparativa con el 2001, cuando luego hubo una reactivación, Milei consideró que en aquella época las condiciones iniciales donde se dio el rebote no eran las mismas de ahora.

"Veníamos del 90 de acumular mucho capital físico, y la crisis del 2001/2 se da después de una corrida bancaria, que lleva en un contexto de tipo de cambio fijo la cantidad real de dinero se comprima fuertemente y al retraerse la demanda con precios rígidos a la baja genera desempleo. En esa época veníamos con deflación, con nada de memoria inflacionaria y ahora tenemos que nos comimos el capital, un shot de oferta negativo y ademas demanda de dinero cayendo. Un combo explosivo para que se de el peor de los escenarios y que argentina termine la peor crisis economica y social del país".

¿Que nos espera despues de esta crisis?

"Mi esperanza es que una vez estallada la híper y quedado en manifiesto que los políticos son unos chorros, porque cuando salieron de la convertibilidad dijeron 'no bueno, vamos a tener un manejo prudente del Banco Central'. Fijate que arrancaste con un peso a un dólar y hoy ya está arriba de $100. Fijate que responsables son los políticos con la política monetaria, andá a saber a cuanto quedará cuando termine de estallar la hiperinflación. En ese contexto dado que la gente tomará consciencia de que los mayores ladrones son los políticos y que darle el instrumento monetario es una forma de permitir que te roben. Creo que pueden estar dadas las condiciones para realizar una reforma monetaria, para ir a un sistema con libertad, banca libre y sin banco central".

