El Senado ratificó los decretos de emergencia de Suarez

Con 36 votos afirmativos y 2 negativos la Cámara de Senadores le dio sanción definitiva a la ratificación de los decretos 359 y 401 del Poder Ejecutivo, mediante los cuales se declaró la emergencia sanitaria, social, económica, administrativa y financiera en la provincia. La sesión especial se realizó de manera virtual a través del sistema de videoconferencia. Entre otras cosas, le permite al gobierno tomar deuda por 19 mil millones de pesos.

El decreto 359 establece la emergencia sanitaria por el plazo de un año y conforma el Comité de Vigilancia, Atención y Control que tendrá entre sus atribuciones las de diseñar, diagramar y coordinar todas las acciones necesarias para el desarrollo de un plan preventivo y de mitigación frente a la amenaza de circulación y transmisión del coronavirus, como así también convocar a expertos en las materias vinculadas con la emergencia declarada y requerir su opinión en los casos que lo estime pertinente.

Mientras tanto, el decreto 401 amplía la emergencia sanitaria, basado en que el coronavirus, es un “fenómeno mundial” que “representa un hecho de marcado dinamismo imponiendo la necesidad de adoptar gran cantidad de decisiones en un marco de crisis y emergencia”.

La sesión fue presidida por el vicegobernador y presidente de la Cámara Alta, Mario Abed y la ratificación no abarca el último párrafo del inciso c) del artículo 2 del decreto 401/2020. Asimismo, “no será de aplicación lo previsto en el art. 2 inc. g del decreto 401/2020, ratificado por el artículo 1 de la presente ley, a los fondos municipales provenientes de la coparticipación federal y provincial”.

Hoy, sesionamos en @senadomendoza para tratar la ratificación de los Decretos del Poder Ejecutivo a partir de los cuales se declara la emergencia social, sanitaria, administrativa y financiera en Mendoza. El contexto actual requiere toma de decisiones, consenso y compromiso. pic.twitter.com/kwWjY5a5hE — Mario Abed (@MarioAbedok) April 2, 2020

Este decreto establece que el Poder Ejecutivo podrá por el plazo de doce meses, renegociar contrataciones comprendidas en las Leyes 8706 y 4416 y que dicha renegociación deberá ser precedida de una cuerdo de partes. Pero además prevé en el marco del artículo 32 de la Ley de administración Financiera, hacer uso del crédito hasta el equivalente al 10% del votado para el ejercicio 2020, con el objeto de atender la emergencia declarada. En concreto, el monto autorizado oscila los 19 mil millones de pesos.

Los votos negativos fueron del senador del FIT Lautaro Jiménez y la senadora del PJ Natalia Vicencio.