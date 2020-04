Axel Kicillof se niega a aislarse y dice que "seguirá trabajando"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no será aislado preventivamente y por ahora no será sometido al hisopado para saber si contrajo coronavirus en su visita al Hospital Belgrano de la localidad bonaerense de San Martín, donde 5 médicos y 10 enfermeros dieron positivo de Covid-19.

"No estuve en contacto estrecho con nadie que tuviera la enfermedad. El protocolo no establece aislamiento", aseguró Kicillof en diálogo con radio La Red. Sin embargo, aclaró que acatará las indicaciones que le proporcionen los médicos con los que se asesora.

Si bien el mandatario bonaerense debería someterse al hisopado para determinar si se contagió, sostuvo que "no corresponde porque no estuve en contacto con la enfermedad".

Nos propusimos ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud incorporando nuevas camas y equipamiento para atender a quienes más lo necesiten.

Hoy inauguramos el área de Terapia Intensiva del Hospital Eva Perón y recorrimos las obras en el Hospital Gral. Manuel Belgrano pic.twitter.com/oFsO9J2iLC — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 10, 2020

No obstante, aclaró que sus médicos le dirán qué debe hacer en las próximas horas. "Si da más tranquilidad, me lo haré", señaló Kicillof, quien aclaró que no se quedará confinado en su casa u oficina por ahora. "Voy a seguir recorriendo tomando recaudos, cuidando a la gente y a mi familia", sostuvo.

"Cuando llego a mi casa, pongo a lavar toda la ropa y tomo todas las medidas de higiene, pero me toca abrir nuevas instalaciones y estar presente. No me voy a quedar guardado en mi casa", cerró el gobernador bonaerense.

Cabe recordar que Kicillof hoy tenía previsto una reunión en la Quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández, pero decidió suspenderla por precaución.