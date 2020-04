Diputados dispuso el uso obligatorio de barbijos para todo el personal

La Cámara de Diputados dispuso hoy el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para todo el personal del cuerpo durante el desarrollo de su actividad laboral de carácter esencial, y en reuniones de trabajo cuando las medidas de distanciamiento social mínimas sean difíciles de mantener y para toda persona que por cualquier motivo ingrese a los edificios legislativos.



La resolución firmada por el secretario administrativo, Rodrigo Rodríguez, ratifica además que los agentes afectados a guardias mínimas dispuestas por las áreas esenciales y las autoridades superiores de la Cámara "deberán mantener en forma rigurosa las conductas mínimas de higiene y seguridad dispuestas tanto por las Autoridades Sanitarias como por !as recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".



Se recordó que los agentes que concurren "están obligados a dar parte a la Dirección de Servicio Médico de la Cámara ante la aparición de cualquier síntoma relacionado con el Covid-19 durante el desarrollo de actividades en su lugar de trabajo".



Las autoridades de la Cámara dejaron abierta la posibilidad de aplicar sanciones al personal que no cumpla con la nueva disposición de prevención sanitaria.



En los fundamentos de la resolución aclaran que si bien el uso obligatorio de tapabocas dispuesto por el gobierno de la Ciudad "no alcanza a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sí resulta de aplicación la recomendación efectuada por dicha norma".



"La Cámara de Diputados considera pertinente el refuerzo de medidas de seguridad e higiene", planteó la resolución, que recordó que se suman a "las decisiones ya adoptadas desde el inicio de esta situación epidemiológica" y que tienen como fin "proteger al personal que desarrolle tareas esenciales en éste ámbito"