Abed opinó del proyecto de Difonso que elimina concejos deliberantes

Jorge Difonso, ex intendente de San Carlos, es un diputado de Cambia Mendoza y desde un tiempo propone una reforma constitucional para una Legislatura unicameral y una reciente iniciativa que consiste en eliminar los concejos deliberantes de los departamentos y reemplazarlos por consejos regionales. Entrevistado por No Tan Millennials (MDZ Radio), el vicegobernador de Mendoza, Mario Abed, fue consultado por esta propuesta para achicar el Estado provincial y su respuesta fue que "es para tratarlo en una situación normal, o posterior a que pasemos esta pandemia".

"Achicar el Estado lo viene haciendo el gobierno de Alfredo Cornejo. Esto es para tratarlo en una situación normal, o posterior a que pasemos esta pandemia. Hoy el gobernador está ocupado de la pandemia", concluyó.

Además en la entrevista se refirió a cómo funciona en estos días el Senado provincial y cómo afronta la gestión con los municipios el gobernador Rodolfo Suarez:

Senado. "Estamos en sesiones permanentes. Trabajamos prácticamente no de la misma manera. No no resulta fluido el tema comisiones, pero sí hay diálogo permanente. Yo tengo mañana sesión en el Senado. No es la misma actividad de antes. Estuvimos en teleconferencia el viernes, Hoy tengo una reunión con cada uno de los jefes de bloques para preparar la sesión. Decidimos que cada uno tanta cantidad de minutos. Reducimos tiempos. Hemos certificado leyes. Esto también se puede hacer esto en el Congreso de la Nación".

La provincia. "Me parece muy loable del gobernador que está en permanente conexión con los intendentes y se ocupa de cada uno de los oasis. La realidad económica es terrible, tanto de los municipios como también la provincia y el país. Necesitamos reactivar, y día a día el gobernador está pensando qué hacer con cada uno de los sectores. Creo que nadie se salva solo y en esto tenemos que seguir un orden que es el del gobernador de la provincia. Hay cien mil temas que son muy graves".

