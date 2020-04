Florencia Kirchner aseguró que "los jueces" la enfermaron

Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, brindó una entrevista esta madrugada en la que dio detalles de la dolencia que la mantuvo en Cuba durante meses, y aseguró que se enfermó debido a que "tenía dos jueces haciendo conmigo lo que querían".

"Lo que pasó en estos últimos tres o cuatro años, más o menos desde julio del 2016, fue una cosa que nunca había visto ni siquiera en otra persona", indicó en diálogo con la emisora Futurock.

"Había un ensañamiento judicial, me mandaban policías a mi casa, parecía que todas las semanas iba a pasar algo, tenía dos jueces haciendo conmigo absolutamente lo que querían. Eso fue lo que me enfermó a mí. Obvio que lo mediático sumó un montón porque ya no era como antes que te sacaban en una nota, qué se yo... Yo, de que me inventen cosas y me agredan estoy acostumbrada desde que soy menor de edad", agregó.

La joven, que recientemente regresó a la Argentina, se descargó también contra los medios: "Primero me mostraban como una tilinga y de repente era como una mente maestra. Había veces en las que teníamos que ir a Comodoro Py y a mi hermano no le mandaban la prensa a la casa, me la mandaban a mí. Yo tenía cinco cámaras acá abajo".

Florencia Kirchner enfrenta en la Justicia argentina imputaciones en las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, acusada de integrar una presunta asociación ilícita junto a su madre y hermano, y de realizar supuestas maniobras de lavado de dinero. La cineasta fue diagnosticada de un trastorno de estrés postraumático y un linfedema ligero de miembros inferiores.