Zuccardi: "Cuando hay ataques arteros el diálogo no va"

El desayuno de la COVIAR ocurre en un contexto particular por la tensión generada internamente en la industria del vino. José Zuccardi es el presidente de esa institución y respondió a MDZ Radio algunas de las líneas de trabajo que tendrá en su gestión y también sobre las críticas. En ese sentido, aseguró que las críticas responden a intereses particulares. Y aunque dijo que está abierto a los consensos, aseguró que “cuando hay ataques arteros el diálogo no va”.

“Es una nueva etapa de Coviar para dar las discusiones y repensar los ejes para el 2030. De esto se trata. Es la mesa institucional de la vitivinicultura. Muy pocas actividades tienen una mesa así. Desde acá se pueden gestionar las políticas de Estado para llegar un buen fin”, aseguró Zuccardi.

Según el titular de la COVIAR, este año se replanteará el plan estratégico con miras al 2030. “Está el papel en blanco y vamos a trabajar todo este año. Esto es lo importante. Las mesas están abiertas, para la COVIAR y para todos los actores de la vitivinicultura”, aseguró.

En cuanto a los cuestionamientos surgidos desde Bodegas de Argentina, Zuccardi tuvo una respuesta institucional y aseguró que ese enfoque “va en contra de los intereses de esa entidad”. “Hay dos formas de cambiar las cosas. O uno se sienta y gestiona o se cambia la ley. No hay consenso para cambiar la ley. La vitivinicultura está pasando un momento difícil”, dijo el empresario. “Cuando hay ataques arteros el diálogo no va. Hay que trabajar apuntando a los objetivos del sector. Tenemos una gran responsabilidad. El plan 2020 no fracasó. La vitivinicultura cambió por mérito de toda la cadena”, dijo.

Zuccardi hablará en el Desayuno y se espera que allí de una respuesta oficial.