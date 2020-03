Suarez: "Le pido a la oposición que revea su posición de negarnos el endeudamiento"

El gobernador Rodolfo Suarez tiene su primera Vendimia y destacó ese hecho, junto con sus “reflexiones” sobre el futuro de la vitivinicultura.

El Gobernador buscó mirar el medio vaso lleno y el medio vaso vacío. Como problemas, planteó "las dificultades como la inflación, los tipos de cambio y las restricciones al crédito". Y como favorable el tipo de cambio y el mayor consumo.

"Esta situación nos obliga a retomar el camino entre lo público y lo privado para buscar un acuerdo para proyectar al mundo", aseguró. Así, sin mencionarlo directamente sostuvo la estructura que tiene la COVIAR, que incluye a las empresas y al gobierno. .

“Aún en un contexto de necesaria austeridad, hemos hecho un esfuerzo para ayudar a nuestros productores con 1200 millones de pesos", dijo. Otra de las medidas que recordó fue el "banco de vinos", una idea que también fue bien recibida por los bodegueros.

Suarez dijo que es necesario regular los stock vínicos. "Proponemos una política innovadora para crear el banco de vinos a través de incentivos para inmovilizar vinos y que haya menor disposición y que haya una suba de precios", aseguró.

Suarez habló también de la necesidad de regular la instalación de nuevas viñas. "Necesitamos generar los instrumentos jurídicos para que el Estado tenga la posibilidad de autorizar nuevos cultivos", dijo. Y propuso el tema a las otras provincias vitivinícolas.

Participo del #DesayunoCoviar, organizado por la @COVIAR1 acompañado por el ministro del Interior @wadodecorrido; ministro de Desarrollo Social @LicDanielArroyo; gobernador de Jujuy @GerardoMorales; y el presidente de la entidad @LeottaAngel, junto a demás autoridades. pic.twitter.com/HnxgBqJpib — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) March 7, 2020

Suarez incluyó en su discurso el conflicto que lleva adelante por el Presupuesto y el endeudamiento. Así, le pidió al PJ que cambie de posición. "Le pido a la oposición que revea su posición de negarnos el endeudamiento y roll over", reclamó. El presupuesto se tratará la semana que viene en el Senado y Suarez apuesta a que haya cambios.

El Gobernador también se metió de lleno en el conflicto de la COVIAR. "En estos días lamentablemente la vitivinicultura no es noticia por las cosas buenas, sino por las disputas mediáticas de los dirigentes. Un pronto entendimiento servirá para lograr los objetivos", aseguró.

Suarez pidió diálogo y apertura para "generar valor" y crear más empleo. "La sustentabilidad sirve para crear valor. Necesitamos más tecnología, riego por goteo, impulso al turismo", describió.

"Ustedes saben de mi predisposición al diálogo. Me ofrezco como un canal de intercambio para lograr un entendimiento entre la dirigencia. Es indispensable diferenciar entre los asuntos importantes de los secundarios", dijo. "Precisamos un compromiso de solidaridad colectivo que contribuya al bien común. Sabemos que necesitamos obras y un Estado sólido financieramente. Los gastos tienen que tener relación con los ingresos. Es necesario mantener una rigurosa administración de los recursos.

No es posible que estemos hipotecando el futuro. No hay magia. Si no se genera riqueza y se distribuye, no se puede mejorar. Es un desafío importantes. Tiene que haber sensatez en todos los sectores", cerró.