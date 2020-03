Aislamiento en el Congreso: presentan proyectos muy parecidos

En el Congreso el teletrabajo no parece sentarles bien a los legisladores. Evidentemente no hay mucha comunicación y así no extraña que se terminen presentando proyectos casi iguales justo en un momento donde se requiere más que nunca ser criteriosos y actuar mancomunadamente para aportar en medio de la crisis generalizada por el impacto del coronavirus en todo el mundo.

El viernes pasado, la senadora nacional Pamela Verasay, del interbloque Cambiemos, presentó un proyecto para implementar la receta electrónica y la firma digital. El objetivo, explicó la mendocina, es que los profesionales de la salud cuenten con una herramienta digital remota que ayude a reducir los contactos interpersonales sin que esto implique interrumpir tratamientos médicos.

Ayer fue el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck quien propuso una iniciativa similar "para facilitar el uso de las recetas médicas digitales y evitar que los pacientes interrumpan sus tratamientos por la cuarentena y eviten desplazarse hasta un consultorio".



Según el proyecto del rionegrino, mediante una serie de controles apropiados, los profesionales de la salud podrían prescribir medicamentos por correo electrónico o mediante mensajes de texto.



“Es un paso que ayuda a reducir los contactos interpersonales y colabora con los pedidos del Gobierno Nacional para que la gente se quede en su casa lo máximo posible para evitar los contagios del coronavirus en estas semanas clave, donde intentamos minimizar la propagación del virus en todo el país. De este modo se reducirían los contactos interpersonales, se favorece el aislamiento y se ahorran tiempo y costos”, argumentó Weretilneck.