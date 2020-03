Presupuesto 2020: este miércoles se espera una definición del PJ

El martes 10 de marzo podría salir aprobado de la Legislatura mendocina el Presupuesto 2020, según acordaron legisladores oficialistas y de la oposición. Pero aún no se sabe la propuesta del peronismo, que en Diputados bochó el plan de obras que impulsa Suarez y financiada en dólares. El mensaje del gobernador es "explorar todos los diálogos posibles", según afirmó a MDZ Radio el senador Alejandro Diumenjo.

"El viernes (último) nos reunimos con el peronismo y fijamos los plazos. Con un cronograma fijado con todos los actores sabemos a que nos atenemos. Esa reunión fue exploratoria, fijamos las reglas de juego, el tener una pauta clara de cómo iba a ser el tratamiento y el miércoles tendremos una opinión formada del justicialismo. No sabemos qué nos van a proponer", dijo el legislador a "Sonría, lo estamos filmando".

Por el lado del justicialismo, el senador provincial Adolfo Bermejo, consultado también por MDZ Radio, confirmó que el Presupuesto 2020 se tratará el martes 10 de marzo y no dio precisiones sobre la postura del justicialismo.

"Mañana (el Presupuesto) ingresa al Senado. Miércoles y jueves es tratado en comisiones y el martes próximo -con despacho- se estaría tratando el Presupuesto. Cuando ingrese al Senado vamos a tomar conocimiento de las pretensiones del Gobierno provincial para el estado parlamentario que tendrá el Presupuesto a partir de mañana", explicó el ex intendente de Maipú.

Además negó presiones de la Casa Rosada y de paso envió un "mensaje" al gobernador Suarez: "Diferencias internas existen en todos los partidos. A mi no me consta ningún llamado de la Casa Rosada. En Mendoza todo se trabajó entre intendentes y legisladores. En épocas de crisis a los primeros que se les cae la recaudación es a los municipio. Hasta acá no hemos visto voluntad política del gobierno provincial de tener alguna consideración para con obras que necesitan los municipios".

El presidente @alferdez agradece nuestro apoyo para llevar adelante la renegociación de la deuda. Mendoza está pidiendo lo mismo, apoyo para su presupuesto. El @FrenteDeTodos, por orden de la Nación, está dando la espalda a los intereses de los mendocinos#AsambleaLegislativa2020 pic.twitter.com/wmcraarzNv — Pamela Verasay (@PameVerasay) March 1, 2020

"No hay casi obras privadas en Mendoza"

Diumenjo espera que en las próximas horas se pueda avanzar con el peronismo en lo que respecta al plan de obras públicas para Mendoza: "El gobernador Suarez dijo que exploremos todos los diálogos posibles. El gobierno no tiene claro el panorama porque había un plan de obras federales muy importante en los 18 departamentos. Infraestructura en viviendas, hospitales y caminos. Y la obsesión es generar empleo. No hay casi obras privadas y si desde el Estado no generamos esto va a ser muy difícil la creación de empleos. No pierdo la esperanza porque tenemos que estar a la altura de las necesidades de los mendocinos y hay que buscar los mecanismos poslbles para poder ejecutar las obras públicas".