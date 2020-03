Menos de la mitad de jueces y fiscales se suman al recorte de sueldos

Los integrantes del Poder Judicial de la provincia se fueron sumado por estas horas a la invitación realizada por la Suprema Corte de Justicia quien, a instancias de una decisión de Rodolfo Suarez de recortar salarios de funcionarios políticos para contribuir a combatir la pandemia del coronavirus, había instado a los jueces y fiscales a seguir por ese camino.



Según información extraoficial surgida de Tribunales, hasta este mediodía, de un cuerpo aproximado de 500 integrantes, unos 182 jueces y funcionarios judiciales habían decidido donar parte de su salario. Y ningún fiscal ha tomado ese camino todavía porque no están bajo la órbita de la Corte.

En horas del tarde, la cantidad de jueces y funcionarios que se sumaron al recorte llegó a 228.

Asimismo existe un problema extra: salvo que puedan corregir la situación administrativa, es muy probable que esa donación de parte de los salarios judiciales no se concrete este mes ya que, según el problema que adujeron, los salarios de marzo ya fueron liquidados y no alcanzarían a tiempo para hacer la corrección.



El lunes el gobernador anunció la firma de un decreto que estableció que ningún que ningún funcionario podrá cobrar más de $50.000 de su salario este mes, dejando afuera de la norma a funcionarios del Ministerio de Salud y del Ministerio de Seguridad e invitando al resto de los poderes del Estado a seguir ese camino.



Los fondos que se recauden con esa reducción, se calcula unos $300 millones, irán a un fondo especial destinado a la compra de insumos para la emergencia sanitaria y para asistir económicamente a los sectores más castigados por la crisis.



La decisión gubernamental provocó un efecto dominó en otros ámbitos institucionales de la provincia. Legisladores, intendentes y hasta la conducción de la Justicia respondieron a esa invitación. La Corte sacó una acordada con la firma de sus siete miembros (Jorge Nanclares, José Valerio, Mario Adaro, Dalmiro Garay, Pedro Llorente, Julio Gómez y Omar Palermo) en donde decidió la afectación voluntaria del 50% de su salario neto para contribuir a ese fondo.



El punto para el máximo tribunal fue que no puede imponer descuento o afectación salarial alguna al resto de su personal, por lo que terminó invitándolos también a adherir al recorte y amplió el rango de esos aportes para que sean de entre el 25% y el 50%.



La Corte abrió un listado para aquellos que acepten la rebaja de sus salarios y ,como se supo, hasta este miércoles al mediodía se habían anotado menos de la mitad, más allá de que esperan sumar mas adhesiones. Algunos camaristas donaron el 40% de sus ingresos mientras los funcionarios judiciales que se sumaron habrían terminado aportando el 50%.



Hace menos de un mes los sueldos en el Poder Judicial estuvieron en la consideración pública, cuando estalló la polémica por los ingresos de los funcionarios judiciales que estaban equiparados con los salarios de los magistrados. Ese fue el caso de la secretaria privada de Jorge Nanclares, quien gana por mes más de $ 400.000.



Algunas cifras se ventilaron en ese momento, en el que Suarez decidió redactar un proyecto de ley para corregir la situación aunque esa iniciativa, crisis del coronavirus mediante, haya quedado postergada. El promedio de los ingresos de los jueces supera los $ 250.000 pesos, aunque por antigüedad existen en la actualidad magistrados que cobran mas de $500.000.