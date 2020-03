¿Alfredo Cornejo tiene coronavirus?

Alfredo Cornejo remitió este martes una nota al presidente Alberto Fernández y al ministro del Interior, Wado de Pedro, para excusarse por su ausencia en la reunión que mantendrá mañana el jefe del Estado con los principales referentes de la Cámara de Diputados, debido a que se encuentra cuarentena en prevención del coronavirus.



En la misma, Cornejo agradeció la invitación al cónclave en la quinta de Olivos, convocado por el Presidente para analizar junto a los legisladores el avance de la pandemia en el país, y se disculpó por no poder asistir debido a las medidas preventivas contra el coronavirus que ha tomado el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez.



En la nota, Cornejo explicó que “atento a la prevención de la pandemia del Coronavirus, el gobierno de mi provincia ha decidido que toda persona que ingrese a Mendoza, sean argentinos o residentes en la provincia, por cualquier medio de transporte y por cualquier paso limítrofe, tiene la obligación de aislarse durante 14 días”.



“Respetando la correcta decisión del gobernador mendocino, me será imposible asistir al encuentro que me han convocado para el día de mañana en la Quinta de Olivos”, lamentó el líder radical y resaltó que “más allá de mi ausencia, que espero comprendan que se enmarca en la prevención de la propagación del Coronavirus, celebro la invitación a los representantes de la oposición”.



“Esta situación nos convoca a todos los argentinos para encontrar la inmediata solución en pos de frenar el avance de esta pandemia”, aseguró y subrayó: “Sin dudas podrán contar con la Unión Cívica Radical, sus especialistas en salud y dirigentes, para colaborar con el Gobierno para atravesar esta crisis sanitaria”.



Al finalizar la carta, Cornejo reiteró sus disculpas por ausentarse al encuentro y se puso a disposición “para lo que entiendan necesario al respecto de esta situación”.



Alberto Fernández recibirá mañana a los principales referentes oficialistas y opositores de la Cámara de Diputados para analizar la situación derivada de las medidas restrictivas adoptadas contra el coronavirus.