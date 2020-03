Trotta: "La decisión de suspender las clases se revisará día a día"

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo hoy que "la decisión sigue siendo que las clases y el ciclo lectivo continúen", frente a la situación del coronavirus en el país, pero advirtió que se revisa el tema "día a día", junto al comité interministerial, asesorado por los "mejores" expertos en sanitarismo del país.



"El continuar con las clases en los cuatro niveles (inicial, primario, secundario y terciario- universitario) es una decisión que se revisa todos los días, día a día, pero por ahora seguimos sosteniendo la continuidad del ciclo lectivo, con la aplicación de todos lo protocolos necesarios de prevención, además de reforzar los insumos necesarios de higiene en cada escuela o establecimiento educativo", dijo Trotta en diálogo con radio Mitre.



En ese marco, el ministro dijo que sabe que "las familias viven un marco de incertidumbre, pero esto se vincula al hecho de cómo podemos cuidar mejor la salud de todos".



"Los expertos que trabajan con nosotros, que son los mejores referentes sanitaristas del país, nos dicen en este minuto que por ahora es mejor así, que suspender las clases no va a tener ningún impacto positivo", explicó el funcionario.



“Si los chicos no van a la escuela, pueden estar en lugares muchos más complicados, como la calle o shoppings”, advirtió Trotta.



Asimismo detalló que la eventual entrada en contacto de los chicos con mayores “puede ser un riesgo adicional para las personas mayores" y agregó: "No es mi opinión: lo dicen nuestros expertos en base a la experiencia de países que van varios escalones adelantados en la batalla contra el coronavirus”.



De todos modos, el titular de la cartera de Educación insistió en que la decisión de continuar con el ciclo lectivo es una "decisión que se evalúa día a día", y que se tomaran decisiones adicionales "siempre cuidando la atención de la salud de la población".



"En el momento que los expertos nos recomienden parar las clases, lo haremos inmediatamente. Ahora nos dicen que no es lo mejor. Es un momento difícil el que vivimos, pero es nuestra responsabilidad adecuarnos a lo que nos indican los que saben", concluyó.



Ayer, Trotta se reunió con los ministros de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores Universitarios Privados (CRUP) y referentes de los cinco sindicatos docentes nacionales.