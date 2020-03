No cerrarán las escuelas por el coronavirus

Luego de la reunión interministerial que encabezó este mediodía el presidente Alberto Fernández, funcionarios gubernamentales indicaron que no se cerrarán las escuelas por el coronavirus en Argentina.

El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que "la medida que más consenso tuvo" en la reunión interministerial que se desarrolló en la Casa de Gobierno fue el "no cierre de los establecimientos educativos", ya que "no sólo tiene un impacto social considerable sino que no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud".



"Los chicos no son un grupo vulnerable y, cuando no van a la escuela tienen que quedarse fuera de la escuela, con lo cual aumenta el riesgo para los adultos que deben cuidarlos y, además, que los chicos estén en la calle es riesgoso", aseguró el funcionario..

Por su parte, el ministro de Transporte, Mario Meoni, destacó que, frente a la pandemia de coronavirus, desde el Gobierno nacional se están "implementando todas las medidas de prevención necesarias en todos los medios de transporte del país" y precisó que "el mayor impacto es en las aerolíneas".

En tanto, la jefa de epidemiología del hospital Ricardo Gutiérrez, Ángela Gentile, dijo que "el coronavirus no tiene libre circulación en la comunidad" argentina, precisó que "no se dio mortalidad en pediatría" y destacó que "la escuela es muy importante para generar tareas de prevención" frente al coronavirus.



La reunión interministerial se había realizado previamente en en el Salón Eva Perón de Casa de Gobierno. De la misma participaron miembros del gabinete nacional, epidemiólogos e infectólogos y también los gobernadores desde sus capitales provinciales a través de videoconferencia.

Siguieron el encuentro los gobernadores Juan Schiaretti, de Córdoba; Gerardo Morales, de Jujuy; Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires; Rodolfo Suárez, de Mendoza; Sergio Uñac, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Mariano Arcioni, de Chubut; Gustavo Valdés, de Corrientes; Gildo Insfrán, de Formosa; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Oscar Herrera Ahuad, de Misiones; Arabela Carreras, de Río Negro; Alberto Rodríguez Saá, de San Luis; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Omar Perotti, de Santa Fe; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.

