Es falso que Fernández y Yáñez estuvieron en Capri durante la gira oficial actual

A raíz de la gira europea que está realizando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a su compañera, Fabiola Yáñez, y otros funcionarios, comenzó a circular en Facebook y WhatsApp una imagen de ambos con el texto: “PEPE Y MONI ARGENTO EN LA ISLA DE CAPRI PREOCUPADOS POR LOS POBRES DE LA ARGENTINA !!!” (sic). Esto se trata de una desinformación: la imagen que circula como si fuera actual no fue publicada ahora sino en 2018 por la revista Noticias cuando Fernández no era ni siquiera precandidato a jefe de Estado. Además, en Italia, actualmente es invierno y en la foto Fernández y Yáñez están vestidos con ropa veraniega. Por último, durante los 3 días que estuvo en Italia, el Presidente se reunió con diferentes personalidades y no tuvo tiempo libre para hacer un viaje a Capri.

La foto viral -que fue compartida en Facebook más de 31 mil veces– fue publicada por una cuenta que en varias oportunidades compartió contenidos en contra del Frente de Todos. Además, llegó varias veces al número de WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690) para ser verificada.

La foto de Fernández y Yáñez no es actual, es de 2018

Mediante una búsqueda inversa de imágenes en Google, Chequeado verificó que la imagen viral que circula en Facebook y WhatsApp sin fecha no es actual sino que fue publicada por primera vez el 4 de agosto de 2018 por la revista Noticias. En aquella oportunidad, el medio tituló junto a la imagen de Fernández y Yáñez: “Tras ver al Papa, Alberto Fernández descansa en la exclusiva isla de Capri”. Y, además, Noticias agregó: “Viajó junto a su novia al espectacular destino turístico italiano”.



A la izquierda, la imagen publicada en Noticias el 4 de agosto de 2018. A la derecha, la foto viral sin fecha que afirma que Fernández fue a la isla de Capri en medio de su actual gira europea.

De hecho, en la foto se puede ver al actual presidente de la Nación y a su pareja con ropa veraniega. Ahora en Italia es invierno y, precisamente, en la isla de Capri la temperatura promedio es de 13°. En cambio, en agosto de 2018, cuando se tomó la foto, en Italia era verano y eso se corresponde con la ropa de Fernández y Yáñez.

Un cronograma sin Capri en los planes

Según el cronograma oficial de viaje de la gira europea que publicó Casa Rosada, el 30 de enero último Fernández aterrizó en Roma (Italia) y se reunió con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, David Beasley. El 31 de enero, primero, acudió al Vaticano para juntarse con el Papa Francisco y, más tarde, se reunió con el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte, y con el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Por último, el 1 de febrero -último día en Italia- se reunió en Roma con Qu Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

Las actividades que mantuvo Fernández en Italia durante su gira europea también fueron publicadas en su cuenta de Twitter oficial. Desde el sector de Prensa de Presidencia de la Nación señalaron a Chequeado que no hubo actividades del Presidente fuera del cronograma oficial.