Axel Kicillof confirmó que Buenos Aires pagará con recursos propios y reestructurará su deuda

El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof anunció el resultado de las negociación con los bonistas y dijo que la adhesión a la propuesta de pago superó el 50%, pero no alcanza a cubrir el 75% necesario. Sin embargo, confirmó que se utilizarán recursos propios, “sin asistencia del Gobierno nacional”, para afrontar la deuda vencida a fines del mes pasado, y anunció el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera.

Acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense, apuntó contra uno de los fondos y adelantó que comenzarán una reestructuración de la deuda bonaerense, en sintonía con lo que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández.

"En los próximos días se va a dar un cronograma que va a estar en consonancia con el de Nación”, anticipó Kicillof.

"Hoy tenemos manifestaciones de que la adhesión supera el 50 por ciento. Quiero hablar en particular de una situación que es pública. Hubo un fondo de inversión, un acreedor, que dice tener el 25% o más. Es decir, tienen la capacidad de bloquear", explicó el gobernador.

Kicillof agregó: "Necesitamos adhesión del 75%, si uno tiene el 25, todo depende de la charla con este grupo y todos los bonistas miran qué hace ese grupo porque si no no va a haber un resultado. Esto se llama posición bloqueadora y lo tiene un fondo de inversión. Este fondo no tuvo la actitud de diálogo, pretendió negociar de otra manera".

"Hasta último momento estuvimos negociando. Incluso todo el fin de semana esperando. Salió la comunicación del comité dando su apoyo y fue una buena noticia pero esperábamos que esto empujara a colaborar al fondo que tiene la posición de bloqueo, la llave, para que esto saliera bien o saliera mal. Tuvimos otra conversación hasta 15 minutos antes del cierre. Hubo una charla de la que no participé pero ofrecieron una cuota del 30 por ciento luego otra cuota que era inaceptable. De nuevo, el 100 por ciento de los pagos. Lo supimos el 26 que venía el vencimiento. Extendimos el plazo que vence mañana. Esperamos hasta último minuto. El 26 sabíamos que no había una situación de colaboración, que no había buena predisposición sino una enorme intransigencia", dijo el mandatario.