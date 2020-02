Política y redes sociales: diputada twittera contrató una asesora por Twitter

Para los dirigentes políticos las redes sociales suelen ser una herramienta para mostrar su gestión, expresar sus ideas o chicanear a dirigentes de otros partidos. Sin embargo, hay casos en los que también sirven para conocer de otra forma a las personas que ocupan cargos de poder. "Alguna vez una persona encargada de comunicación me dijo que iba a llevar mi Twitter y le dije que no. Es un tema muy personal mío", señaló en MDZ Radio la diputada Josefina Canale y admitió que a una de sus asesoras la conoció por esa vía.

"Tengo un montón de amigos extrapolíticos que me hice en Twitter. ¡Políticos también!", aseguró Canale y admitió que ese es el caso de su nueva asesora. "Yo a Florencia (Zanettini) la conozco hace mucho tiempo. La conocí por Twitter igual que a mucha otra gente. Anunciamos su contratación así porque ella es twittera", remarcó sobre el nombramiento de la usuaria @aymariamaria como su asesora legislativa, quien días antes se había recibido de abogada.

Primer día de trabajo.

Enorme incorporación al equipo @ayymariamaria!! pic.twitter.com/k2J9VEkZIW — Jose Canale (@JosefinaCanale) February 19, 2020

"No es la primera ni la última persona que conozco. Tanto políticos como amigos de la vida", adhirió y recordó que es twittera desde antes de ser funcionaria. "Lo que seguí haciendo fue contar mi día a día como hacía habitualmente, pero pasé a tratar temas públicos", esgrimió.

Gracias por el tiempo de hoy @carlosabihaggle!!

Nos conocemos por las redes, por acá te agradezco uD83DuDE0A — Jose Canale (@JosefinaCanale) February 13, 2020

La comunicación suele ser un tema sensible en la política y muchos funcionarios se cuidan de cada detalle. Incluso, contratan especialistas para que los asesoren y no hacen ningún posteo sin que antes pase por ciertos filtros. Sin embargo, para Canale ese estilo termina deshumanizando al político que, al fin de cuentas, tiene las mismas preocupaciones y problemas que cualquier ciudadano.

"Creo que la red social es buena porque humaniza. Rompe la barrera que a veces uno suele ver cuando está en el llano con los políticos. Momentáneamente cumplo una función súper importante de representación de mendocinos y lo tengo claro. Pero además tengo otras responsabilidades que me son inherentes por ser mamá y manejar una casa. No es mi intención que me vean en un pedestal", expresó en el programa Sonría, lo estamos filmando.

"La verdad es que tenemos más responsabilidades pero las mismas preocupaciones y problemas que el resto de la gente. ¿Qué cocinar? ¿Cómo lavar la ropa? Yo contestó temas de ama de casa porque es lo que soy también", argumentó y dijo que eso genera más interacción que otros temas.

"Hay una cosa divertida e interesante y es que cuando pongo cosas de gestión obtengo dos o tres me gusta. Pero cuando pongo que se me quemó la comida consigo 350 interacciones. Se ve que soy más divertida como ama de casa que como funcionaria", subrayó.

En este sentido, recomendó ser natural en el uso de las redes y afirmó que se nota cuando alguien intenta impostar supuesta naturalidad. "Lo más importante es ser auténtico. Yo ya venía siendo de esta manera y continué siendo así. Se nota mucho cuando alguien posa. Queda medio raro. Es bueno cuando sale natural", dijo y puso como un ejemplo positivo a su colega María José Sanz.

La chocotorta es un camino de ida. Definitivamente. — María José Sanz (@JolaSanz) February 24, 2020

Pero también destacó que Twitter tiene muchas ventajas que deben aprovecharse. Por ejemplo, la inmediatez que ha servido para que políticos de todo el mundo (desde Donald Trump a Alberto Fernández o Rodolfo Suarez) hagan anuncios por esa vía. Y a eso agregó que son un canal de diálogo directo con el ciudadano.

"He recibido inquietudes sobre temas legislativos. Propuestas de leyes de gente de Twitter y me parece súper positivo receptar esas inquietudes que de otras maneras no podés conocerlas", finalizó.