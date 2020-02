Polémica con el senador que asesora Celso Jaque

El senador nacional del Frente de Todos (FdT) Guillermo Snopek aseguró que no recibió órdenes ni del presidente Alberto Fernández, ni de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para presentar el proyecto de ley que declara la intervención federal por un año del Poder Judicial de Jujuy. El senador que tiene al exgobernador Celso Jaque como uno de sus asesores en el Congreso, remarcó que "hace tiempo" viene planteando este tema y dijo que hay sectores "interesados en mezclar las cosas".

"Mire, yo vengo planteando este tema desde hace tiempo y hay sectores interesados en mezclar las cosas: A mí no me dio orden ni Alberto (Fernández) ni Cristina (Fernández de Kirchner), es algo que vengo planteando hace tiempo", dijo el senador nacional del Frente de Todos en Radio 10.



"Yo quiero hacer una salvedad porque muchas veces se interpreta como que quiero generalizar y afectar a todo el Poder Judicial de Jujuy y esto no es así", sostuvo Snopek, quien remarcó que "los jueces y funcionarios que han cumplido las funciones correctamente en Jujuy, de acuerdo a lo que ordena la Constitución, no deben de tener ningún tipo de temor por la intervención al Poder Judicial en la provincia". En cambio, sostuvo, "los que han actuado de otra manera o que no corresponde a la ley, son los que deberían estar preocupados".



El proyecto surge semanas después de que se conocieran audios en los que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, Pablo Baca, dijo que la dirigente social Milagro Sala está presa "no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas".



Según señaló en MDZ Radio el analista político Daniel Bilotta, "el radicalismo cree que el proyecto de intervención del Poder Judicial en Jujuy fue a pedido de Oscar Parrilli siguiendo órdenes de Cristina". "El tema de Milagro Sala no es parte de acuerdos preelectorales entre el presidente y la vice”, adhirió.

Noticias Relacionadas Sorpresa: Celso Jaque es asesor de un senador de Jujuy

En medio de esta novela aparece el exgobernador Jaque, quien la semana pasada se mostró sentado junto a Parrilli en la audiencia pública para designar nuevos embajadores argentinos. Al indagar al respecto, MDZ descubrió que Jaque está trabajando como asesor del senador jujeño Snopek.