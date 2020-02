Guzmán se encuentra reunido con funcionarios del FMI

Martín Guzmán, ministro de Economía, está reunido en Washington con la directora adjunta del Departamento Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, y el jefe de la misión Argentina, Luis Cubeddu, con vistas a negociar la deuda de US$ 44.000 millones que la Argentina tiene con ese organismo.



El titular del Palacio de Hacienda arribó a la capital de Estados Unidos pasado el mediodía local, proveniente de Riad, en Arabia Saudita, donde durante el fin de semana participó de un encuentro de ministros de Economía y Finanzas de los países miembros del G20.



Este lunes, el ministro Guzmán tiene previsto viajar a Nueva York, donde se encontrará con ejecutivos de bancos y fondos de inversión que poseen bonos argentinos bajo ley extranjera.



El viaje del ministro a los Estados Unidos se da luego de obtener los apoyos del FMI y de los principales países del G20.



Ayer, el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, dijo que las conversaciones que mantiene la Argentina con el FMI si bien "son preliminares, avanzan en la dirección correcta".



Mnuchin realizó estas declaraciones luego de la reunión que mantuvo con Guzmán en Riad, en el marco del encuentro del G20.



La semana próxima, de acuerdo al cronograma oficial de la reestructuración de la deuda, la Argentina determinará la estructura final de la oferta con el objetivo de restaurar la sostenibilidad del pasivo público externo.



Para ello se abrirá una instancia de preguntas y respuestas frecuentes de la oferta distribuida a través de los agentes de distribución que se definirán en los próximos días.



La semana pasada, los técnicos del Fondo que estuvieron 10 días en Buenos Aires monitoreando las variables económicas del país, aseguraron que la deuda pública argentina "no es sostenible", que el superávit fiscal necesario para enfrentar su pago "no es económica ni políticamente factible", y reclamaron una "apreciable" quita a los acreedores privados.