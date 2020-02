Semana clave para la renegociación de la deuda con el FMI

El Senado de la Nación debatirá el miércoles el proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso sobre Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, iniciativa que ya obtuvo sanción en Diputados con un amplio apoyo tanto del oficialismo como de la oposición.



El proyecto será puesto a discusión el mismo día en que el presidente Alberto Fernández finalice su gira por Europa, tras haber mantenido reuniones con el papa Francisco y los jefes de estado de Italia, Alemania, España y Francia y con autoridades de organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).



La iniciativa resulta prioritaria para el gobierno en medio de la negociación que lleva adelante con los acreedores externos, entre ellos, el Fondo Monetario Internacional (FMI).



La sesión especial solicitada por el Frente para la Victoria se realizará el miércoles desde las 10. Un día antes, el martes, a las 11, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunirá para emitir dictamen del proyecto de ley venido en revisión de la Cámara baja.



Previamente, la Comisión deberá ser constituida formalmente, aunque ya fue elegido su presidente, el peronista cordobés Carlos Caserio.



Durante el encuentro deberá designarse al resto de las autoridades y se presume que la vicepresidencia del cuerpo recaerá en uno de los senadores de Juntos por el Cambio.



El Frente de Todos tendrá amplia mayoría: ocupará 10 lugares sobre 17 y, además de Caserio, fueron elegidos Jorge Taiana, Maurice Closs, Beatriz Mirkin, Antonio Rodas, Edgardo Kueider, María Teresa González, Ana María Ianni, Mario Mirabella y José Uñac.



Por Juntos por el Cambio, se sumarán Esteban Bullrich, Martín Lousteau, Claudio Poggi, Víctor Zimmermann, Silvia Elías de Pérez, Julio Martínez y Juan Carlos Romero.



El proyecto de ley que se debatirá el miércoles autoriza al Poder Ejecutivo a "efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera".



Además, establece que el gobierno determinará los montos nominales y habilita al Ministerio de Economía a "contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana exclusivamente respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen".



Sin embargo, fuentes parlamentarias aclararon que ésto no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien de dominio público localizado en el país o localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.



Con la norma, el Ministerio de Economía queda autorizado a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.



El texto estableció que las operaciones quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.



Sin embargo, la cuestión de la deuda no será, en principio, el único tema de debate para los senadores.



Durante la sesión también se dará ingreso a pliegos de embajadores plenipotenciarios enviados por el Poder Ejecutivo en la última semana, así como la postulación del juez federal Daniel Rafecas a la Procuración General de la Nación.



Una vez ingresado formalmente, el pliego de Rafecas y el de los representantes diplomáticos será estudiado por la Cámara alta y su validación deberá pasar por la Comisión de Acuerdos del Senado.



Durante la sesión del miércoles también se autorizará al Poder Ejecutivo a retirar el pliego de Inés Weinberg de Roca, la candidata a procuradora de la Nación propuesta por el gobierno de Mauricio Macri, cuya postulación quedó trunca porque el entonces oficialismo no logró juntar los votos necesarios para ser aprobada.