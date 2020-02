Durán Barba: "Alberto Fernández resucitó al peronismo"

Jaime Durán Barba, ex asesor y estratega de Mauricio Macri, afirmó hoy que Alberto Fernández "resultó mejor candidato de lo que se esperaba y resucitó a un peronismo que estaba disminuido" y sostuvo que la "unidad peronista le permitió tomar medidas más duras que las que tomó" su antecesor.



De esta manera, en pocos días, Durán Barba volvió a elogiar a las principales figuras del peronismo, ya que antes había hecho lo mismo con la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.



También retomó la reivindicación de la ex mandataria al sostener que "es una mujer que ganó dos veces la Presidencia de la Nación en una sola vuelta".



En su columna habitual del diario Perfil, Durán Barba admitió como error del macrismo que "al principio subestimamos el papel de Alberto Fernández. Resultó mejor candidato de lo que se esperaba y resucitó a un peronismo que estaba disminuido".



"Con Cristina, los que fueron echados por (Juan) Perón de la Plaza de Mayo (montoneros y otras agrupaciones del PJ) se quedaron en el poder y los peronistas fueron arrinconados. Fernández les dio nueva vida" a esos sectores tradicionales, aseveró.



"La unidad peronista le permitió tomar medidas más duras que las que tomó Macri sin que cayeran toneladas de piedras sobre el Congreso. Desaparecieron los piquetes, algunos sindicatos pidieron que se incrementaran los impuestos, otros se volvieron sensatos", abundó el ex gurú del anterior jefe de Estado.



En tanto, "Cristina logró la unidad de casi todo el peronismo", insistió, y destacó que "en toda la década la imagen positiva de Cristina no bajó nunca del 37%, ni cuando (Francisco) De Narváez derrotó a Néstor (Kirchner), ni cuando fue enjuiciada", sostuvo.



Reconoció además que "algunos creyeron que quienes estábamos cerca de Macri la queríamos como contendiente porque era fácil de derrotar, lo que no tenía sentido: siempre fue la candidata más fuerte de la oposición".



Consideró "poco serio suponer que se puede pensar el país sin tomar en cuenta a las dos fuerzas que han polarizado a la población en estos años: tradición y cambio. No cabe la unidad nacional excluyente de los peronistas, ni tampoco la de los antiperonistas. Cada una de esas corrientes representa consistentemente a la mitad de la población. Solamente si logran un acuerdo será posible superar la crisis endémica del país".