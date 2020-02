Desde Cuba, Florencia Kirchner pidió por el aborto legal y por la ESI

View this post on Instagram

Desde Cuba ud83dudc9a No tengo mi pau00f1uelo acu00e1, pero escribo entre plantas y lagartijas fuertemente verdes sobre aborto. El poema es de la activista negra, bisexual y feminista, June Jordan. La traducciu00f3n es de @florcodagnone Mau00f1ana #19F sumate. Aborto legal, seguro y gratuito u00a1ESI en todos los colegios! Ahora, que tenemos nuevamente ministerio de salud #AbortoEsSalud Ahora, que hablar de ampliaciu00f3n de derechos no trae aires de utopu00eda. Ahora, que al neoliberalismo le dijimos ya no mu00e1s. #AbortoLegalSeguroYGratuitoEnElHospital #NoHayJusticiaSocialSinFeminismo #QueSeaLey