Bodegueros afirman que "Zuccardi no es una persona conciliadora"

En diálogo con MDZ Radio la presidenta de Bodegas de Argentina Patricia Ortíz dejó claro el rechazo a la designación de José Zuccardi como presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). "Yo a Zuccardi lo conozco desde hace años y es un empresario exitoso, pero no una persona conciliadora. Creo que no es la persona para este momento como están las cosas", sentenció y dijo que es necesario parar la pelota y repasar todo lo que fracasó en los últimos años antes de ponerse a pensar en un Plan Estratégico de cara al 2030.

"No vemos la urgencia que tienen algunos por perpetuar la Coviar. Nos hace pensar que tienen otros intereses", deslizó Ortíz y denunció que hay actores que pretenden usar a la Coviar como una Cámara de segundo grado para canalizar a través de ella "la voz de la vitivinicultura" cuando eso no corresponde.

"Nosotros no queremos voltear la Coviar. Queremos que la industria funcione y entendemos que el plan fue un fracaso", remarcó en diálogo con el programa "Sonría, lo estamos filmando". "No vemos la necesidad ni urgencia de hacer otro plan rápidamente poner otro plan para que haya continuidad de Coviar sin antes hacer una revisión estricta y crítica de los objetivos que fracasaron en este plan", agregó.

Además, cuestionó el funcionamiento institucional de la corporación y remarcó que al elegir a Zuccardi como presidente se violó la tradición de rotar el presidente entre las provincias que integran la Coviar. "Desde creación de Coviar hay alternancia de presidente entre Mendoza, San Juan y La Rioja. Le tocaba a La Rioja pero se desconoció e incluso se dejó a La Rioja fuera de la vicepresidencia", aseveró Ortíz y criticó que por primera vez se designó una vicepresidencia tercera cuando no existe esa figura.

Al mismo tiempo, se quejó de que en los últimos años no se ha escuchado la palabra de los representantes de Bodegas de Argentina y que ni siquiera se toma nota de las disidencias que plantean. "Estamos sentados en una discusión donde no tienen en cuenta nuestra opinión pese a representar al sector mayoritario de la industria. No le vemos sentido a Coviar sin hacer análisis objetivo e independiente", sostuvo Ortíz.

Pasando en limpio, aclaró que no están tratando de destruir la Coviar sino solamente llamando la atención para que exista un tiempo de reflexión que permita corregir los errores que se cometieron en los últimos 15 años. "El Plan Estratégico es necesario y tiene que existir en cualquier industria. Pero con evaluaciones periódicas para aumentar ventas, conocer las necesidades de los consumidores, etc. No se tiene que convertir en el órgano de la vitivinicultura porque no es para lo que se creó", sostuvo.

En este sentido, lamentó que no escuchen las sugerencias de las bodegas en materia publicitaria ya que ellas son las que más conocen sobre los consumidores. "Para ver qué se necesita hay que empezar por la demanda. En base a ello, explicar a los productores qué tienen que hacer para poder vender", manifestó.

Por otro lado aclaró que por ley no pueden abandonar la Coviar pero se mostró ilusionada con que "va a primar el sentido común". "Un plan estratégico donde no participe la industria está condenado al fracaso. Creemos que es importante que la industria participe y no se puede hacer PEVI 2030 sin ella", sentenció.

Además, volvió a criticar la realización del tradicional Desayuno de Coviar y dijo que es un acto político que se financia con dinero de las bodegas. "Es un gasto que no se tiene que hacer con aportes de las bodegas, las cuales hoy por ley están obligadas a aportar a Coviar. Estamos atrapados y muchos bodegueros se molestan porque ven cómo se han usado sus fondos y el poco impacto que tuvo en la industria", disparó.

Por último, advirtió que en lugar de Zuccardi la Coviar necesita a otro perfil de dirigente. "Tiene que ser una persona neutra de perfil conciliador que entienda posiciones y el sentido de la Corporación Vitivinícola", argumentó.