El mensaje de Florencia Kirchner en Instagram y su enfermedad

Porque es la uno ud83eudd8b Publicu00f3 este texto en 1925 para una revista y es de los mejores que tiene de no ficciu00f3n, como para subrayarlo entero. Dice Angela Pu00e9rez en el pru00f3logo: u0026#34;La transformaciu00f3n interior y exterior que desencadena en nosotros la enfermedad, el distanciamiento de los sanos. La pobreza del idioma para expresar el dolor fu00edsico. Las palabras dejan de fluir cuando el enfermo intenta describir el doloru0026#34;. Texto: u201cEl cuerpo interviene todo el du00eda, toda la noche; se embota o se agudiza, se embellece o se marchitau201d / u201cSin embargo, no su00f3lo necesitamos un lenguaje nuevo mu00e1s primitivo, mu00e1s sensual, mu00e1s obsceno, sino una nueva jerarquu00eda de las pasiones: hay que disponer el amor a favor de los cuarenta grados de fiebre...u201d / u201cHay una selva virgen en cada uno; un campo nevado en el que se desconocen incluso las huellas de los pu00e1jarosu201d (...) En cuanto nos vemos obligados a guardar cama o a reposar entre almohadones en un sillu00f3n y alzamos los pies unos centu00edmetros sobre el suelo el otro, dejamos de ser soldados del eju00e9rcito de los erguidos; nos convertimos en desertores. Ellos marchan a la batalla. Nosotros flotamos con las ramitas en la corriente; revueltos con las hojas muertas en el prado, irresponsables e indiferentes y quizu00e1 por primera vez en au00f1os capaces de mirar a nuestro alrededor, alzar la mirada y ver, por ejemplo, el cielou201d. #VirginiaWoolf