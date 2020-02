Cómo es el "cepo" que el PJ quiere imponer para que Suarez no se endeude

El peronismo local cerró filas “hacia afuera” y ratificó que está dispuesto a apoyar el Presupuesto con autorización para “reperfilar” la deuda, pero sin nuevo endeudamiento en dólares. Es decir, solo conceden una parte de las necesidades planteadas por el Gobierno para el primer año de gestión. El PJ busca así ponerle un “cepo” a Suarez: aprobarle la pauta de gastos, pero con muchos condicionamientos.

Si la propuesta del PJ es la que se concreta en la Legislatura, el Presupuesto no tendría la venia para que la Provincia contraiga los tres créditos del BID que están aprobados para realizar la nueva planta de tratamiento de residuos, la doble vía a Tunuyán y el acueducto ganadero a La Paz.

Para el principal partido de la oposición “no es verdad” que la Provincia dependa de la autorización de endeudamiento para hacer obras públicas. “No es correcto sostener que si no se aprueba el endeudamiento en dólares Mendoza no tendrá obra pública este año. En este mismo presupuesto, se encuentra incluido el monto asignado a obras públicas que, según la estimación oficial, durante el ejercicio 2020 equivale 9000 millones de pesos, este monto supera el porcentaje promedio de los últimos años destinado a obra pública”, aseguraron a través de un comunicado. “El carnaval de la deuda vivido durante el macrismo no puede continuar”, chicanean desde el PJ.

El presidente de bloque @GermanGomezMza al cierre de la sesión, que pasó a cuarto intermedio hasta el próximo lunes. "Hemos presentado una propuesta alternativa para una Mendoza que no está en condiciones de seguir tomando deuda en dólares"#Presupuesto2020 @DiputadosMza pic.twitter.com/nCcdJs6WDF — Bloque de Diputados. Frente de Tod??s - PJ (@diputadospj_mza) February 12, 2020

El Gobierno prevé en el Presupuesto que se autorice el “roll over” de la deuda que vence este año, pero además pidió autorización para endeudarse en hasta 300 millones de dólares para realizar obras. Para aprobar esa propuesta es necesario el aval de dos tercios de ambas cámaras legislativas. El oficialismo no tiene ese número, pero está cerca: en Diputados necesita dos votos más.

La intención del PJ es votar en bloque.

“Consideramos que, más allá de las diferencias que tenemos con el gobierno provincial, resulta necesario que la Provincia cuente con un presupuesto aprobado y que dicho presupuesto garantice los recursos para el normal funcionamiento del gobierno en todos sus planos”, aseguraron los peronistas.

En el mismo comunicado ratifican que acompañarán “el pedido del Ejecutivo de postergar (Roll Over) los vencimientos del año 2020 por el monto de 6.400 Millones de pesos, con limitaciones que mejoren las condiciones objetivas de financiamiento para la protección de la hacienda pública provincial”. En los cálculos que hacen, esa maniobra le permitiría disponer de más recursos. Pero también buscan poner un tope: el Gobierno buscaba una autorización “perpetua”. La oposición quiere que sea solo por un año.

Además, piden que si se refinancia la deuda con la Nación (unos 4 mil millones de pesos) esos recursos se vuelquen a inversión pública y no a gastos corrientes.