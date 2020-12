El fuerte aumento de la tarifa eléctrica que piden las empresas

Fin de año se acerca con decisiones clave para el Gobierno de la provincia. Una de ellas es qué hacer con las tarifas, que en su mayoría están congeladas. El viernes se pone de relieve la situación de la tarifa eléctrica y las empresas, principalmente EDEMSA, piden un fuerte aumento que "compense" los atrasos tarifarios que se arrastran.

En concreto EDEMSA pidió que se aumente un 74% el valor agregado de distribución. Se trata de la parte de la tarifa que se regula a nivel provincial. Ese aumento no se traslada directamente al precio que pagan los usuarios, pues el impacto es menor. Pero además, la empresa reclama el pago de los ingresos no percibidos. Justamente en la Audiencia Pública del viernes está previsto que se debata sobre el tema, es decir cómo se le paga a las distribuidoras lo que dejaron de cobrar por el congelamiento tarifario.

La relación contractual entre el Estado y EDEMSA volvió a distorsionarse. El Estado dejó de actualizar la tarifa y automáticamente le dio derechos a reclamar a la empresa. En simultáneo, se aplicaron multas por mala calidad del servicio por más de 200 millones de pesos que la empresa no pagó y ahora el Estado no reclamará. A cambio, realizarán dos obras. Es decir, se volvió a enrarecer la relación: la empresa y el Estado no cumplen su parte, y para sanear culpas vuelven a situaciones excepcionales. fuera de norma. Incluso para permitir la vía del canje de multas por obras, el gobernador usa los "superpoderes" que le dio la emergencia declarada por la pandemia que, entre otras cosas, permite renegociar contratos.

Mientras tanto, las tarifas de otros servicios están en análisis. El Gobierno aumentará el costo del transporte en un 37%, pero aún no está claro cómo se financiará. El boleto no aumentaría a más de $25 e incluso ese monto está en revisión: el gobernador Rodolfo Suarez cree que el costo político de subir el precio es mayor que el beneficio de recaudar por esa vía. Es que llevar el boleto a ese valor no representaría un aumento significativo de la recaudación. Ayer desde el Gobierno aseguraron que buscarán estirar la decisión y que si hay un aumento será casi simbólico.

En cuanto a la tarifa del agua, la situación es compleja por el deterioro de la empresa Aguas Mendocinas. De hecho ese servicio público sí aumentó y volverá a incrementarse.

Luz tenue

La tarifa eléctrica tiene tres componentes. El Gobierno nacional ya anunció que en marzo descongelaría las tarifas y así el tercio del costo de la luz que depende de la Nación podría subir (generación y transporte. El VAD, que es la parte provincial, es lo que está en discusión.

EDEMSA pidió un 74% de aumento, pero no se queda allí, pues pide una revisión de variables desde agosto de este año y todos los ingresos no percibidos desde fines de 2018.

El Gobierno acepta el retraso, lo que no está claro es cómo se pagará. En el último conflicto que se generó por el mismo problema, los usuarios pagaron los ingresos no percibidos de las empresas en cuotas y también se aplicaron aumentos escalonados.

En la convocatoria a audiencia pública se puso en el orden del día debatir que hacer con los ingresos no percibidos. Pero también el convenio por el canje de multas por dos obras y la idea de "compartir" un beneficio que EDEMSA consiguió dentro del Congreso: se incluyó en el Presupuesto un artículo que le permitirá a la empresa financiar en condiciones muy ventajosas la enorme deuda que tiene con CAMMESA, el mayorista de la electricidad.