La grieta que abrió la ley del aborto entre Anabel y el jefe del PJ

Anabel Fernández Sagasti es la vicejefa del bloque del frente de Todos en el Senado Nacional. Y el formoseño José Mayans es el presidente de la misma bancada. Deberían ser un equipo, pero en el caso del aborto legal, tomaron caminos diferentes y dejaron expuestas crudamente sus diferencias en la sesión.

Fernández Sagasti quedó al frente del operativo para conseguir los votos afirmativos y Mayans se aisló de esta tarea, porque no quería que el oficialismo ganara. Es más, no dudó en criticar al Gobierno por la velocidad que se le impuso al tratamiento parlamentario.

Ambos legisladores cerraron el debate en la madrugada de hoy. Primero le tocó a la mendocina, quien fue enfática en su apoyo al proyecto. “Yo reconozco que hay muchos que, por una cuestión religiosa, no votan este proyecto. Puede traer conflictividad moral, ¿se puede decir? Yo reconozco que perturbe la conciencia de algunos, pero no lo comparto. No comparto ni el cinismo ni la hipocresía que significa que la interrupción voluntaria del embarazo no sea ley en la República Argentina”, expresó.

“Soy feminista porque soy peronista. Y que el Ejecutivo nacional, peronista, haya mandado este proyecto de ley al Congreso de la Nación, hace la alquimia perfecta entre el peronismo y el feminismo”, agregó Fernández Sagasti.

Pero enseguida tomó la palabra Mayans. “Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la ampliación de los derechos de las mujeres. Estamos de acuerdo también con la autonomía y con las libertades. Estamos totalmente de acuerdo, porque son nuestras esposas, nuestras hijas”, comenzó. Pero de inmediato aclaró: “Estamos absolutamente de acuerdo, siempre y cuando, como dice el artículo 19 de la Constitución, no dañe a terceros. Porque hay un límite en todo derecho, que es donde empieza el derecho del otro. Como usted dice, la patria es el otro”. Se dirigió en este tramo a quien presidía la sesión: Cristina Kirchner.

“Hay distintos estatus acá: está el niño deseado y el niño no deseado. Para el niño deseado, todo; para el niño no deseado, ni justicia. O sea, para el niño no deseado, es la pena de muerte. ¡El Estado no puede hacer eso! ¡El Estado no puede alegar eso, porque en la Argentina no existe la pena de muerte!”, dijo Mayans.

Y remató en clara disidencia con la Casa Rosada: “La mayoría de los constitucionalistas que vinieron dijeron que esta es una ley inconstitucional, inaplicable, de muy mala redacción. Es de tan mala redacción esta ley que hay un senador preopinante que objetó prácticamente en toda su dimensión la ley, artículo por artículo”.

