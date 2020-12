El Gobierno fustigó al SUTE y puso en dudas su representatividad

La negativa del SUTE ante la propuesta realizada por el gobierno en paritarias podría dejar a los trabajadores sin el bono de 54 mil pesos que había ofrecido el Ejecutivo. En concreto, el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez expresó que darían un aumento por decreto a los gremios que no acepten la oferta y que ese decreto solo incluiría el 20% de aumento salarial pero sin el bono. Ante esa posibilidad, un grupo de docentes y celadores salieron a diferenciarse del gremio mayoritario. "Las internas políticas de los gremios no tienen que afectar nunca a aquellos a quienes se representa", disparó Ibañez contra el sindicato.

A través de las redes sociales Ibañez dio detalles sobre el encuentro que tuvo con representantes de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y del Sindicato Único de Celadores de Mendoza (SUCEND). "Recibí a representantes de SUCEND (Sindicato Único de Celadores de Mendoza) y escuché sus reclamos en cuanto a la no aceptación de la propuesta salarial oficial que rechazó SUTE", expresó.

Además, el funcionario sumó que la UDA también expresó "su intención de aceptar la propuesta ofrecida en paritarias". De esta manera, dejó claras sus intenciones de limar la autoridad de la dirigencia del SUTE, gremio que actualmente es liderado por Sebastián Henríquez.

"Nos sorprende que una propuesta que significa una mejoría para el 73% de los docentes y para el 100% de los celadores haya sido rechazada por el gremio SUTE", disparó Ibañez a través de Twitter. "SUCEND, celadores autoconvocados y la Unión de Docentes Argentinos manifestaron su apoyo y aprobación de la propuesta salarial del ejecutivo hecha en paritarias y aprobada por otros 14 regímenes salariales", remarcó recordando que el SUTE fue uno de los tres gremios que no aceptó la oferta junto a Casino y Judiciales.

"Las internas políticas de los gremios no tienen que afectar nunca a aquellos a quienes se representa. Hoy, docentes y no docentes de Mendoza nos dejaron claro que no están para nada de acuerdo con el rechazo a la propuesta del gobierno", finalizó.