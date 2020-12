El "poético" homenaje de un senador kirchnerista maradoniano

Un doble homenaje le dedicó el senador Lucas Ilardo a Diego Armando Maradona. El legislador del kirchnerismo pidió un minuto de silencio cuando el reloj marcó las 10.10 de la mañana y luego aprovechó el periodo de homenajes para leer un poema dedicado al 10.

"Hay muchos que les incomoda que en la Legislatura se hable de Diego Armando Maradona. Yo había pensado mucho qué decir. Los que me conocen sabe que tengo una predilección por él y que me costó mucho la noticia. Maradona fue nuestro héroe. No soñábamos con ser Superman o Batman, soñábamos ser Maradona", destacó el referente de La Cámpora durante la sesión del martes.

"Fue un ícono. Por su fidelidad de clase, porque nunca se olvidó de donde venía", agregó recordando palabras del expresidente de Uruguay José Mujica.

En concreto, el senador kirchnerista se tomó varios minutos para leer el texto "Me van a tener que disculpar" de Eduardo Sacheri.

"No quería hacer un homenaje tan largo pero pensé en todas las veces que se han hecho homenajes de temas que no eran tan preponderantes. Yo no quería dejar la Legislatura sin que Maradona tenga el homenaje que merece. Esta legislatura no podía quedarse afuera. He decidido, y cualquiera puede retirarse si lo desea, leer una poesía que me gusta mucho", manifestó y advirtió que era larga.