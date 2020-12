Se levantó el corte en la ruta a Chile y convocan a una mediación

Poco más de una hora duró el corte de la ruta internacional a Chile que llevaron adelante los trabajadores viales nucleados en el Sitravi. El juez federal Walter Bento ordenó liberar la calzada y las autoridades del sindicato fueron convocadas a una mediación con el gobierno provincial.

Según explicaron desde el gremio el secretario General Claudio Díaz fue convocado a las 12.30 para encontrarse con el ministro de Gobierno Víctor Ibañez. El reclamo de los trabajadores es la reapertura de paritarias para discutir un aumento salarial.

Díaz se mostró muy duro en las redes sociales con Ibañez, con quien se reunirá cara a cara pasado el mediodía. "Ser profesor de derecho constitucional en ciencias políticas no te hace constitucionalista . Yo puedo dar derecho constitucional en un secundario y no me hace constitucionalista, tampoco aprobar un curso", aseveró en Twitter Díaz en referencia a Ibañez. "Usted deberá hacerse cargo del conflicto internacional del cote de ruta. Usted llevó a este conflicto", adhirió.

Por otro lado, el sindicalista denunció que no han recibido aumentos porque el sindicato tuvo una participación activa en la investigación por irregularidades cometidas durante la gestión de Oscar Sandes en Vialidad. "El único justificativo que existe para no convocar al Sindicato de Trabajadores Viales de Mendoza a la Paritaria Provincial, donde se está discutiendo la pauta salarial, es haber denunciado los hechos de corrupción que se generaron en el ámbito de la Dirección Provincial de Vialidad, durante la gestión de gobierno de Alfredo Cornejo, donde denunciamos al Administrador, Subadministrador, Consejeros, y Gerente de Recursos Humanos", expresaron en un comunicado.

Como consecuencia del corte decenas de camiones habían quedado varados a la espera de que se libere la calzada.