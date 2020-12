El jefe de los senadores kirchneristas criticó con dureza al Gobierno

“No estamos conformes con la ley, no estamos conformes con las explicaciones que ha dado el ministro, no estamos conformes con las explicaciones de la secretaria legal y técnica, no estamos conformes con las explicaciones de la ministra”, expresó, y agregó: "Nosotros no venimos acá a aceptar".