El "Tío Humo" se suma a la carrera por la sucesión, un ascenso meteórico y una reaparición sorpresiva

El ascenso de un tapado

Hay funcionarios políticos de Mendoza que treparon y tienen cargos nacionales importantes. La mayoría de ellos lo hicieron de la mano de Anabel Fernández Sagasti, la "gestora" de cargos para el peronismo local. Pero hay un funcionario que trepó en silencio y que acaba de ser ascendido. No es muy conocido, pero estuvo siempre cerca del poder K y ahora está en la mesa de conducción de un organismo clave. Se trata de Facundo Leal, que desde la semana pasada es Director de ARSAT, la empresa que tiene a su cargo nada menos que la conectividad de todo el país y hasta la fabricación de satélites.

Leal ya era subgerente y rápidamente ascendió a director. Él ya había estado en el lugar en el gobierno de Cristina Fernández y de la mano de Rodolfo Gabrielli. Cuando ganó Alberto, Leal esperaba algún "llamado" que no ocurrió. Entonces, explican, decidió ir a la ofensiva y fue él quien usó contactos para tratar de rosquear algún cargo. Así fue que llegó, vía un influyente amigo del Presidente, a tener una reunión con el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Y recaló en ARSAT. Ahora, es director.

La reaparición de Alberto Flamarique

El ex ministro de Trabajo durante el gobierno de Fernando de la Rúa, el mendocino Alberto Flamarique, apareció esta semana en un brindis organizado por Recrear, el partido de Ricardo López Murphy, en Luján. Según se supo, el ex funcionario nacional no está del todo retirado de la política. Integra, junto a otros nombres locales como Alfredo Farés, Ricardo Lilloy y Guillermo Pardal, un grupo denominado "Punto de Encuentro".

La agrupación, dicen, no tiene fines electorales, pero se trata de "un espacio de confluencia para enfrentar al kirchnerismo". Flamarique fue una pieza clave en la fracasada Alianza que llegó al poder en 1999. Era del FREPASO y fue elegido como Ministro de Trabajo. Pero duró poco: el intento de reforma laboral se frenó y apareció la denuncia de la "Banelco" hecha por el camionero Hugo Moyano. Luego se desató el escándalo de las coimas en el senado, donde, según esa denuncia, se pagaron sobornos para aprobar la reforma. La Alianza se caía a pedazos y renunció el vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez. La causa por esa denuncia quedó en la nada y Flamarique fue liberado de culpa y cargo en la justicia. Ahora retorna tímidamente de la mano del "ala derecha" de Cambia Mendoza.

Un intendente se anota por la sucesión

La carrera por la sucesión está en macha. Sí, aunque falte una eternidad. Es que le 2023 encontrará a muchos dirigentes en busca de un destino, sobre todo a los intendentes que o pueden ir por la reelección. El radical Daniel Orozco, intendente de Las Heras, es un de los que empezaron a moverse para entrar en la discusión por la sucesión gubernamental en 2023. Orozco, conocido en la calle como "Tío Humo", no tiene otra reelección y aspira a entrar en la discusión con otros jefes comunales.

El lasherino realizó el viernes una pequeña gira por los tres departamentos del sur (San Rafael, General Alvear y Malargüe) en búsqueda de hacerse conocido fuera de su territorio más próximo. Y seguirá por otras regiones de la provincia. La excusa fue promocionar el aniversario 150 años de Las Heras, departamento que conduce desde 2015 y que cumple años el 31 de enero.

En esa carrera no está solo, pues ya hay otros intendentes anotados en primera fila, como Tadeo García Zalazar, de Godoy Cruz, y Ulpiano Suarez, de Capital.

Tiempo de separaciones

La separación conyugal del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su esposa Bárbara Diez, una conocida empresaria, llegó a la tapa de los diarios. Al parecer la cuarentena y el estrés político está teniendo repercusión en los primeros planos de la política. Es que es sabido que algo similar pasó con el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, quien habría tomado distancia con su pareja. Pero no son los únicos: hay otra figura de los primeros planos políticos que está en vías de repensar la vida en pareja.

Por qué está triste Mauricio Macri

El ex presidente Mauricio Macri reapareció en la política nacional. Y usa las redes sociales para expresarse. Durante la madrugada, dijo que algo le generó tristeza: el cierre del aeropuerto de El Palomar.