Santiago Cafiero también hizo su arremetida contra la Corte Suprema

En conversación con Radio Mitre, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero apuntó contra el funcionamiento de la Corte Suprema y sostuvo que, con sus fallos, el máximo Tribunal "tira la pelota a la tribuna".

Además, reiteró el enojo del Ejecutivo hacia la Corte por la aceptación del per saltum que presentaron los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli para evitar sus traslados. "En los últimos años la Corte aceptó solo dos per saltum y muy corporativos", dijo. Además, agregó que "Nosotros seguimos en la postura que siempre tuvimos con respecto de que la justicia no está funcionando de forma adecuada y ahí se inscribe la reforma judicial que tiene media sanción".

Cafiero señaló la forma en que se elige la Corte como consistente en una forma "arbitraria" y que al no se elegida por voto popular "no se revisa a sí mismo". De inmediato, y para despejar malentendidos, aclaro: "No tiene que ver con que haya que votar a los jueces".

Aprovecho la entrevista, para desmentir que desde el Frente de Todos quieran llevar a juicio político a los integrantes de la Corte. Cristina Kirchner en su carta apuntó sus críticas a un integrante del máximo Tribunal en particular:

"Por si todo ello fuera poco, en el año 2018, Carlos Rosenkrantz, uno de los dueños del estudio jurídico cuya cartera de clientes está conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros en el país, fue designado Presidente de la Corte Suprema Justicia de la Nación. No se recuerda algo semejante en la historia del Poder Judicial de la Nación".

Luego, especificó que "en términos futboleros, la Corte tira a la tribuna, básicamente, y eso es lo que ha sucedido, pero no tiene que ver con el caso del ex vicepresidente Amado Buodou, o con ningún caso en particular, sino que lo que se cuestiona es todo el sistema judicial, y obviamente a la Corte, porque es la cabeza".

Seguimos en la postura de que la Justicia no está funcionando en forma adecuada, y ahí se inscribe la reforma judicial que ya tiene media sanción en el Senado, y por eso convocamos a un consejo de juristas para ver cómo se mejora el sistema judicial", concluyó.