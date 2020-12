El radicalismo empezó a sumar "por derecha" para las elecciones 2021

La agenda oficial del Gobierno provincial pasaba por otro lado. Pero el vicegobernador Mario Abed y el presidente de la UCR en Mendoza Tadeo García Zalazar se hicieron tiempo para terminar este jueves en el brindis que los discípulos mendocinos de Ricardo López Murphy habían organizado en la bodega del empresario Rodolfo Vargas Arizu (Tierras Altas) en Luján.

El cocktail liberal tuvo discursos del dueño de casa, de Abed y del intendente de Godoy Cruz. Sirvió para confirmar la integración de Recrear, el partido de López Murphy, a Cambia Mendoza.

El tejido de la alianza oficialista se deterioró un poco por la salida del Partido Demócrata, pero enseguida apareció un sustituto "por derecha". Y una oportunidad para comenzar alguna cosecha electoral antes de que arranque el año de los comicios.

Abed y García Zalazar supieron valorar la invitación. Tanto que corrieron desde el auditorio Bustelo, donde comenzó a sesionar el Consejo Económico Ambiental y Social, hasta la bodega de Luján, para dar el presente, a pesar de que ambas cosas arrancaban a la misma hora.

No fueron los únicos radicales. También se dieron una vuelta por el brindis el intendente de Las Heras, Daniel Orozco (quien también venía del auditorio Bustelo), el senador Diego Costarelli y el subsecretario Néstor Majul (Ministerio de Seguridad).

A la hora de los discursos, García Zalazar habló de la importancia de consolidar el "proceso de cambio iniciado en 2015" para alejar a la provincia del populismo. Abed, por su lado, habló del desafío de dar pelea contra la pobreza y valoró el Consejo Asesor que acababa de presentar el gobernador Rodolfo Suarez en el Bustelo.

"Argentina necesita dirigentes que tengan conocimiento, con carácter como para afrontar los grandes desafíos que tenemos por delante", señaló por su lado el bodeguero Vargas Arizu, quien ha sido elegido como el coordinador de los liberales de López Murphy en Mendoza.

Los impulsores de Recrear están empezando a juntar adhesiones y afiliaciones en Mendoza para que el partido esté constituido el año que viene. Así y todo, en el brindis de este jueves dieron el presente varios demócratas que no coinciden con la ruptura con el radicalismo y que simpatizan con López Murphy, como el diputado Guillermo Mosso y el ex presidente de Aysam Richard Battagion. Otro ex demócrata que trabaja hace tiempo para Recrear es Sergio Miranda, quien emitió uno de los discursos.

También estuvieron Enrique Thomas y Guillermo Pardal, y hasta representantes del PRO, como el senador Pablo Priore, entre otros.

Incluso estuvo en la reunión de liberales una figura de otro tiempo: el ex ministro de Trabajo de Fernando de la Rúa, Alberto Flamarique.