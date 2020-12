Berni vuelve a cruzar a Frederic y polemiza con la edad de imputabilidad

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, una vez más hizo lo que sabe hacer (o sostuvo lo que lo han puesto a hacer): polemizar. Y esto lo logra no por el sólo hecho de lanzar frases o acciones polémicas para los distintos sectores del electorado o incluso de los mismos espacios partidarios, sino que consolida su figura polémica al arremeter contra, por ejemplo, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

Esta vez, durante la semana y en el contexto del asesinato cometido a un ciclista y que tuvo como principal responsable a un menor de 15 años, Berni no dudó en alentar la baja de edad de imputabilidad tras las declaraciones que hizo su homóloga nacional, Frederic. Con esto, por supuesto, tensó de nuevo al oficialismo.

En referencia al caso de este menor, la ministra de Seguridad de la Nación había dicho que “no debemos estigmatizar y generalizar ni creer que todos los jóvenes son pasibles de convertirse en victimarios”. Por eso, Berni salió al cruce y sostuvo que “no hay ninguna duda de que hay que bajar la edad de imputabilidad”, dirigiéndose a las declaraciones de Frederic.

Luego quiso ir más allá, y lo hizo: “La víctima no es familiar de ninguno de estos progresistas que dicen estas cosas tan sueltos de cuerpo”. Y agregó que “hay algunos que empiezan siempre poniendo el carro adelante del caballo. La diferencia entre Frederic y nosotros es que ella no tiene responsabilidad territorial: nosotros tenemos la responsabilidad de lo que pasa en nuestro territorio".

Según publicó Infobae, las declaraciones las hizo frene al periodista Fernando Carnota, a quien le detalló que, en su opinión, “está claro que el problema es del sistema, que no ha sabido resolver un problema que en cualquier parte del mundo se soluciona con reeducación, un servicio penitenciario que funcione y una Justicia rápida”.

Ante estas declaraciones, no faltaron voceros del Gobierno nacional que salieron a desentenderse y diferenciarse de estas opiniones. Un vocero muy allegado a Kicillof, dijo que las últimas declaraciones de Berni "no nos sorprenden, está clara su posición y no es nueva”.

De parte del ala de Cafiero no se quedan atrás, otro vocero aseguró que el sentir de la Jefatura de Gabinete es que Berni "charla más de lo que hace". Desde Presidencia aseguran que "este no es el momento de debatir si los menores de 16 años pueden ser condenados por crímenes cometidos contra terceras personas”.

Desde el Palacio de Gobierno aseguraron que "a esta altura, todos lo ignoramos". ¿Y para qué lo tienen, si charla más de lo que hace y, además, ya nadie lo escucha? Volvemos, pues los votos de un sector de la oposición son atraídos por la figura de Berni y esto la gestión oficial lo sabe.

Mientras tanto, se entiende que los cruces entre Berni y Frederic no acaban. De la ministra quedará una respuesta que ya le dio en su momento, cuando un 22 de julio Nación se reunió con el Gobierno bonaerense para trabajar de manera conjunta contra la inseguridad y ella lo interpeló preguntándole: “¿Vas a desenfundar o me vas a atacar por ser mujer?”.