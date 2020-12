Joven funcionario K fue acusado por tuits racistas y se defendió

Recabar en publicaciones de hace varios años para buscar contenidos poco afortunados y acusar a ciertas personalidades públicas de ser discriminadores, se ha convertido en la última tendencia en Twitter. Luego del 'affaire' con algunos integrantes de Los Pumas, el funcionario adolescente Lucas Grimson quedó en medio de un escándalo tras viralizarse algunos tuits supuestamente publicados en 2015 con fuerte contenido xenófobo y racista.

Sin embargo, el joven integrante de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación hizo su descargo en la red social del pajarito y si bien señaló que algunas frases no fueron escritas por él, también justificó otras publicaciones al sostener que las había redactado cuando era apenas un niño y no era consciente respecto a esos temas.

"Mañana tengo a la profesora simio esa que me da un asco", "Un turro, un tarado, un grasa y dos trolas en gh15", "Que chilenos de mierda no aparecen en el mapa", "Si me joden los orientales estando en Europa ni puedo pensar si me voy a Asia", son algunas de las frases atribuidas a Grimson que se publicaron entre enero y agosto del 2015.

Las capturas de estos tuits se viralizaron rápidamente y fueron inmediatamente comparadas con las publicaciones de tintes racistas y discriminatorias publicadas hace ocho años por los rugbiers Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, que les valió a los jugadores de la Selección argentina un repudio generalizado e incluso una suspensión eventual por parte de la Unión Argentina de Rugby.

Ante el escándalo, Grimson usó su cuenta en la red social para emitir un descargo: "Hoy se despertaron tan al pedo que buscaron tweets chotos que puse cuando tenía 12, 13, 14 años. Por suerte creemos en cambiar las opiniones y miradas, ¿no? Preferiría que quisieran discutir las ideas que planteamos ahora".

Aunque reconoció haber publicado algunos tuits discriminatorios en el pasado, el estudiante universitario y funcionario de Salud remarcó que hay gente que "también (tiene) tantas ganas de lastimar que inventan tweets que nunca puse. Tienen una obsesión, no sé si con las cosas viejas y las fake news o con hacer lo que sea para no debatir".

También salió a defenderlo su padre Alejandro Grimson, que además es asesor en la Jefatura de Gabinete: "Quienes atacan a mi hijo con tuits de sus 12 años y puras fake news ojalá un día tengan la valentía de decir una verdad y de debatir ideas".

No es la primera vez que Lucas Grimson cae en una polémica generada en las redes sociales. Con apenas 19 años, este estudiante de Ciencias Políticas e integrante del partido pro K Nueva Mayoría (uno de los que conforman el Frente Patria Grande de Juan Grabois), asumió este año dentro de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación, siendo cuestionado por supuesto "favoritismo" debido a la relación de su padre Alejandro Grimson con varios funcionarios e incluso se lo acusó de percibir un salario de 160.000 pesos mensuales, lo que luego fue desmentido por el joven.

También fue blanco de críticas cuando en agosto pasado, durante una participación en un reporte matutino del Ministerio de Salud sobre la pandemia de coronavirus, utilizó el lenguaje inclusivo para hablar del rol de las juventudes durante la cuarentena obligatoria: "Es clave que nosotres les jóvenes también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar barbijo en la calle o por ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis podemos ser parte de enfrentar esta pandemia. Pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora".