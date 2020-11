El "barrio de los rugbiers", la lucha por el PJ y el mendocino que asesora a De Narváez

El barrio de los rugbiers que casi termina en escándalo

En los ámbitos oficiales se lo conoce como “el loteo de los rugbiers”. Es un amplio desarrollo inmobiliario en la costa norte del lago del dique Potrerillos, que desde hace algún tiempo viene siendo llevado adelante, precisamente, por un grupo de personas ligadas al Liceo Rugby Club. El loteo es bastante grande e incluso varios de los terrenos ya fueron vendidos aunque con una particularidad: los dueños instalaron una bomba para sacar agua del lago y el Departamento General de Irrigación les terminó negando esa posibilidad.



El expediente que se tramitó no fue sencillo y demoró años. Incluso fue sujeto de una serie de lobbies que, en algún momento, habían surgido efecto en el organismo del agua que estuvo a punto de dar el visto bueno para lo que, a todas luces, asomaba como una irregularidad.



Pero hace unos meses, finalmente del DGI no solo negó la posibilidad de que se extraiga agua en la zona sino que además emplazó a la empresa a que retire la bomba que ya se estaba utilizando para tal fin.



El caso vuelve a poner la lupa sobre el desarrollo del perilago y los intereses inmobiliarios que juegan fuerte en una zona de increíble interés turístico para la provincia, pero en la que el Estado todavía no termina de hacer íe a casi 20 años de que fuera inaugurado el dique.



El PJ arde: crece la tensión antes de la elección interna

A pesar de los esfuerzos y las presiones, el PJ no logrará tener lista de unidad. Al menos ese es el escenario actual. Es que el grupo no kirchnerista de ese partido logró reunir dirigentes de toda la provincia para tener listas de candidatos en todos los departamentos y forzar que haya elecciones internas en diciembre. La línea interna quedó bautizada como "Gesta Justicialista" y reunirá además a otro grupo disidente: Peronistas en Acción.

Ellos llevarán a Elena Giordano como candidata a presidenta y competiría con quien presente la lista del "oficialismo" en el PJ. Probablemente sea una elección con dos mujeres como candidatas, pues el grupo que lideran Anabel Fernández Sagasti y Carlos Ciurca postulan a la intendenta Flor Destéfanis. En el PJ buscan de cualquier manera desalentar una interna y forzar una lista de unidad. Lo hicieron vía búsqueda de consensos y también con estrategias menos santas, como ofrecimiento de cargos, artimañas legales y formales y hasta presiones. Pero por ahora habrá disputa. La lista del oficialismo se llama "Ser Mejores". Hay quienes irónicamente le llaman "Juntos por el Cargo".

El grupo disidente incluso ya tiene logo. Allí hay una curiosidad: en el diseño se ve el contorno de una figura. Y no es la de Juan Domingo Perón. Eligieron a San Martín como eje.

Aconcagua Arena: ¿Se viene el negocio de la tercerización

El estadio Aconcagua Arena es un problema para el Gobierno. Casi no se usa y el mantenimiento es costoso. En silencio hay lobby para concesionarlo. Y en las últimas semanas avanzaron las negociaciones con un referente del mundo de la música y mánager de artistas. Se trata de José Palazzo, quien tiene a su cargo la carrera de bandas como La Renga y organiza el Cosquín rock. "Hay negocio en puerta", dicen los detractores.

Que buen estudio Aconcagua de Mendoza pic.twitter.com/e59tBKdnr3 — jose palazzo (@josedpalazzo) November 3, 2020

Asadito en el hospital Ilia

Las fiestas están prohibidas, las reuniones familiares y de amigos también. Y el Ministerio de Salud es el principal promotor de los cuidados. Pues en algunos casos no predican con el ejemplo. Es lo que pasó en el Hospital Illia, de La Paz. Las nuevas autoridades de ese centro asistencial organizaron una comida fuera de la ley y luego de haber realizado una actividad oficial. Para colmo, dejaron registrada la reunión clandestina en una foto tipo selfie que se viralizó entre los referentes de salud.

En la imagen se ve a la nueva directora del Hospital, Ángeles Ponce, junto a otros funcionarios. El tema llegó a oídos de la ministra Ana María Nadal y por eso se abrió una investigación interna para saber qué pasó. El "asadito" no fue en las instalaciones del Hospital, pero hay quienes dicen que se hizo en el vacunatorio. Como sea, fue una juntada clandestina.

El negocio de los vivos que aprovechan la pandemia

Esta semana se conoció que el gobierno nacional fijó precios máximos a los medicamentos que se utilizan para tratar la covid en pacientes de terapia intensiva. Lo que motivó esa decisión fue el incremento abusivo que se registró en el valor de los mismos con subas de más del 1000% en un par de meses. Pero otro problema que aún debe resolverse es el del negocio de los testeos e hisopados. Desde la Asociación de Bioquímicos se quejan de la cantidad de oferentes flojos de papeles que están ofreciendo el servicio a particulares pero hay algo aún peor. Existen clínicas privadas que piden hisopados negativos a personas que deben internarse para una intervención quirúrgica o para una transfusión. Lo llamativo es que en esas mismas clínicas les "venden" esos testeos. Incluso les dan opción de pagar un poco más y tener el resultado en el mismo día. Oficialmente aseguran que es un por tema de protocolos: si se detecta que un paciente tiene covid, el protocolo cambia porque se trata de una infección y la persona debe abordarse con protocolos distintos. Pero igual hay quejas, sobre todo porque se tiene que pagar en efectivo en muchos casos y luego pedir el reintegro en las obras sociales.

¿Un mendocino detrás del nuevo Walmart?

El cambio de manos de Walmart generó revuelo porque se trata de una de las empresas más importantes del país. Francisco De Narváez se quedó con el negocio, que incluye más de 90 sucursales en todo el país. Hubo un rumor sobre la presencia de José Luis Manzano en el entorno de la negociación. El mendocino tiene buena relación con el "colorado" y han compartido más de una reunión en Mendoza. Pero esa sociedad aún no ha sido confirmada.

Hay otro mendocino que estaría asesorando desde adentro a De Narváez. Es un conocido referente del mundo del márketing, que estuvo relacionado siempre con el negocio del ratail y ahora dirige un medio. Además forma parte del equipo del "colorado". Se trata de Diego Mémoli, quien dirige el diario El Cronista, propiedad de Francisco De Narváez, y que hizo toda su carrera en Cencosud, la firma chilena duela de Vea y Jumbo. Según aseguran, el mendocino asesora al nuevo dueño de Walmart sobre cómo reinsetarse en ese negocio en Argentina.

Una importante figura política se va del país

Supo dar peleas emblemáticas en la provincia y ocupó cargos importantes a nivel provincial y nacional. También las corporaciones le cobraron algunas cuentas viejas que le impidieron brillar un poco más. Pero todo tiene un final. Ahora se acerca la hora de la jubilación (¿existe eso en política?) y su sorpresivo anhelo es alejarse del campo de batalla. Con cierto enojo por el estado de las cosas, intuimos, y buscando un descanso tranquilo después de vivir casi todas las turbulencias de la Argentina. La persona de la que estamos hablando está tramitando el exilio a Uruguay. Y no quiere dar notas, ni que se hable de ella en los medios. Cuando se sepa quién es, ruido hará la novedad.