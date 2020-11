¿Quién es Carla Vizzotti y cuál es su rol en esta pandemia?

Ya había sido criticada por la presencia de una payamédica (Filomena) durante un reporte de COVID, pero el nombre de Carla Vizzotti (47) resuena ahora con más fuerza que nunca por la polémica sobre la efectividad de la vacuna rusa, su viaje y sus declaraciones.

Según la funcionaria, los que se vacunen estarán indirectamente protegiendo a los que no. Y tras conocerse su viaje a Rusia afirmó que no se aplicarán dosis que no sean efectivas.

Dijo, además, que las disposiciones legislativas sobre la obligatoriedad de las vacunas están establecidas porque se trata de “una política pública, no partidaria“ y que “el bien colectivo está por encima del individual“.

El rol de Carla Vizzotti como vocera experta

Los errores de comunicación del gobierno son uno de los temas más señalados por la oposición.

Si bien en un principio el ejecutivo la elige al frente de las comunicaciones por ser una voz moderada, firme y eficaz para el manejo de la información cotidiana, los cuestionamientos a esta altura están a la orden del día.

Distintas voces disidentes apuntan a la falta de más y mejor información oficial acerca de noticias clave como la seguridad de las 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V que compró el gobierno de Alberto Fernández y llegarán en diciembre. Los detalles de la noticia los dio un medio ruso: Mundo Spuntniknews.

Trayectoria de Carla Vizzotti

Es experta en medicina interna por la Universidad de Buenos Aires y su trayectoria en prevención primaria le valió el nombramiento de Profesora Honoraria de la Universidad Nacional de Córdoba.

La viceministra, médica especialista en control y manejo de enfermedades inmunoprevenibles, es la pieza clave en el plan del Ministerio de Salud de la gestión de Fernández.

Como mano derecha de Ginés González García, el ministro a cargo de la Cartera y a quien conoce hace diez años, tiene la responsabilidad de construir confianza en torno a un tema sensible: el manejo de la crisis sanitaria.

Sin embargo, su perfil es técnico y la falta de experiencias políticas anteriores le juegan en contra por la inmediatez con la que se mueven las arenas políticas.

"Infodemia"

Recién luego del revuelo y los trascendidos, el día 3 de noviembre Vizzotti detalló cómo el gobierno trabaja con los distintos fabricantes de vacunas y el estado de situación hasta el momento con respecto a la compra de las dosis rusas.

Lo hizo en un programa de la TV Pública #Quedateencasa cuya emisión postearon luego en YouTube desde del Ministerio de la Salud de la Nación. Allí subrayó que la información debe ser precisa y que existe un grupo político que milita noticias falsas.