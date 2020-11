Más cepo: ¿Cuántos dólares por mes se pueden transferir sin sufrir el bloqueo de la cuenta?

El Banco de la República Argentina (BCRA) estableció un cepo a las transferencias bancarias en dólares: a partir de ahora se puede transferir dólares a otra cuenta una vez por mes libremente.



¿Cómo funciona? Si una persona le transfiere dólares a otra persona por segunda vez al mes, el banco está autorizado a bloquearle la cuenta a ese destinatario. Para darla de alta nuevamente tiene que presentar una documentación para habilitarla y justificar el motivo de la transferencia. ¿Más cepo y restricciones para los ahorristas y los pequeños empresarios?



Las entidades bancarias tienen hasta 13 días después de presentada la documentación para decidir si la vuelve a habilitar. El BCRA les dio toda la potestad para rechazarla o considerarla válida.



Este anunció lo realizó la entidad que preside Miguel Pesce a través de la Comunicación “A” 7072, donde explicó que el objetivo es evitar que proliferen "coleros digitales". Esto significa que muchas personas compran el cupo de los 200 dólares por mes y lo transfieren para "engañar" al banco e intentan volver a comprar.



En otros casos se advirtió que personas que cobran planes sociales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) utilizan los 10.000 pesos para comprar dólares y lo transfieren a una cuenta tercera. El BCRA determinó que hay organizaciones o personas que se inscribieron a estos planes para aprovecharse de la compra de divisas.



Asimismo, las personas que reciben dólares en su cuenta regularmente por motivos laborales en el extranjero quedan exceptuados de esta medida. Para esto, se debe ir al banco donde se opera y presentar la documentación correspondiente que avale la actividad que se realiza.

Desde el BCRA no te contactaremos por correo electrónico ni telefóno para solicitarte datos bancarios o personales. Tampoco pedimos claves o contraseñas para ayudarte.

Otras medidas para el dólar

Quienes tengan la intención de retirar los dólares en los bancos, deberán tener cuenta que muchas entidades bancarias cobran por ese retiro. Puede alcanzan los 00,05 centavos y se cobra en pesos al tipo de cambio del mismo día.





Dependiendo del banco varían las medidas: algunos lo cobran solamente si el retiro se hace en otra sucursal que no sea la propia o no les cobra a sus clientes premium. En este sentido, también están supervisando a los clientes que abrieron sus cuentas hace 180 días para corroborar que no sea para burlar la compra de dólares.



Se mantiene el cupo de 200 dólares por mes

El BCRA confirmó el 16 de septiembre que mantiene los 200 dólares por mes tanto para compra de moneda extranjera como para transacciones con tarjetas de crédito y débito. Al dólar turista se le suma el "Impuesto País" del 30% y la retención del 35% a cuenta de ganancias y bienes personales.



Quienes no paguen Ganancias podrán solicitar el reintegro de ese dinero a través de la página del AFIP. Es importante guardar todos los comprobantes de las compran que se realizan.



Cabe destacar que el límite de 200 dólares es mensual y personal. Sin importar en el banco que se haga, la compra impacta en los datos personas, por lo que si se compra dólares en un banco impacta en todos. Lo mismo pasa con las tarjetas de débito y crédito.