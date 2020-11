Alberto Fernández reconoció que el Gobierno organizó el velorio de Diego Maradona

El presidente Alberto Fernández aseguró que "si no hubiéramos organizado esto, todo hubiese sido peor", en relación al velorio de Diego Armando Maradona. Además, agregó que "esta gente que estaba en el camino" viendo pasar el cortejo con el féretro "una hora atrás no sabía que Maradona iba a pasar por ahí".



"Todo funcionó bien" hasta que al ver que no podían ingresar a Casa de Gobierno para despedir a Diego Maradona, "algunos se precipitaron a la puerta de entrada y rompieron la puerta de entrada", dijo el mandatario.

De todas formas, el Presidente lamentó los incidentes producidos durante el velatorio. "Lo que pasó hoy, hubiésemos querido que no pase, y fue por la desesperación de algunos".

AHORA #ClossContinental | uD83CuDF99Hablamos con @alferdez, que recuerda a Diego Maradona: "Si no hubiéramos organizado el velorio hubiese sido peor. Todo funcionó muy bien hasta que algunos se precipitaron porque se iban a quedar afuera" por uD83DuDCFB FM 104.3 uD83DuDCFB AM 590 https://t.co/4qBntCSl9T pic.twitter.com/gpMCQ1l07j — Radio Continental AM 590 y FM 104.3 (@Continental590) November 26, 2020

Noticia en desarrollo.